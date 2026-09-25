Bill Gates lansează avertismentul apocaliptic despre inteligența artificială. ”Ar putea cauza un miliard de decese''

Publicat 25 sept. 2026, 22:37 Actualizat 25 sept. 2026, 22:39 Sursă Agerpres

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, avertizează asupra riscurilor pe care le-ar putea aduce dezvoltarea inteligenței artificiale dacă această tehnologie nu este supusă unor măsuri de reglementare și monitorizare.

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