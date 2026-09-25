Bill Gates lansează avertismentul apocaliptic despre inteligența artificială. ”Ar putea cauza un miliard de decese''

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, avertizează asupra riscurilor pe care le-ar putea aduce dezvoltarea inteligenței artificiale dacă această tehnologie nu este supusă unor măsuri de reglementare și monitorizare.
Într-un interviu transmis vineri de NBC și citat de DPA, miliardarul american a spus că AI ar putea ajunge suficient de puternică încât să declanșeze evenimente cu consecințe extreme, inclusiv moartea unui miliard de oameni.
Bill Gates vorbește despre un scenariu cu un miliard de victime
Bill Gates a fost întrebat dacă inteligența artificială ar putea deveni suficient de puternică pentru a distruge omenirea. Răspunsul său a evidențiat riscurile pe care le vede în combinația dintre tehnologii AI tot mai avansate și utilizarea lor de către persoane cu intenții rele.
„AI este cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care ar putea cauza un miliard de decese”, a declarat Bill Gates pentru NBC.
Cofondatorul Microsoft a subliniat că pericolul nu ar proveni doar din tehnologia în sine, ci și din modul în care aceasta ar putea fi folosită.
„Nu a existat niciodată o armă mai puternică decât combinația dintre oamenii cu intenții rele care folosesc cele mai noi instrumente AI”, a spus miliardarul american.
Declarațiile sale vin în contextul dezvoltării rapide a inteligenței artificiale și al discuțiilor tot mai intense despre modul în care tehnologia ar trebui supravegheată.
Apel pentru implicarea autorităților
Bill Gates consideră că autoreglementarea companiilor din domeniul inteligenței artificiale nu este suficientă pentru gestionarea riscurilor asociate acestei tehnologii.
Întrebat dacă este necesară adoptarea unor legi pentru reglementarea AI, Gates a răspuns:
„Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”.
El a susținut că autoritățile trebuie să participe direct la stabilirea mecanismelor prin care inteligența artificială să fie monitorizată și prin care să fie instituite măsuri de protecție.
„Este nevoie ca forțele de ordine și politicienii să se implice în discuția referitoare la cum vor arăta măsurile de protecție și de monitorizare”.
Reglementarea inteligenței artificiale, din nou în centrul dezbaterii
Discuțiile despre necesitatea unor reguli pentru inteligența artificială au revenit în prim-plan după ce mai multe companii importante din domeniu au vorbit despre riscurile asociate dezvoltării rapide a acestei tehnologii.
Printre acestea se numără OpenAI, compania care a creat ChatGPT, și Anthropic. Cele două companii au transmis că sunt pregătite să încetinească ritmul dezvoltării inteligenței artificiale în urma unei serii de incidente de securitate.
În acest context, declarațiile lui Bill Gates readuc în atenție problema echilibrului dintre dezvoltarea tehnologiei AI și măsurile necesare pentru limitarea unor posibile riscuri majore.