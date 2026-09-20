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Stiinta si tehnologie· 2 min citire

Inteligența artificială ar putea scăpa de sub control. Regele Charles, mesaj dur despre pericolul din spatele AI

Regele Charles

Regele Charles

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 sept. 2026, 19:37
SursăRealitatea PLUS

Regele Charles atrage atenția asupra „pericolului existențial” pe care îl poate reprezenta inteligența artificială, dacă ajunge pe mâini greșite! Avertismentul a fost lansat în cadrul unei conferințe, iar printre participanți s-au numărat lideri din domeniu și chiar un consilier al Papei Leon- dedicat acestei teme.

Declarațiile regelui vin pe fondul înmulțirii avertismentelor recente din interiorul industriei. Modelele avansate evoluează tot mai rapid și se cer reglementări clare care să le țină sub control.

Incidentele grave cauzate de inteligența artificială

„Cei din lumea noastră, care prețuiesc profund umanitatea și componenta sa morală esențială, caută cu îngrijorare asigurarea dumneavoastră că nu vom pierde controlul asupra propriului destin sau asupra sufletelor noastre.”, a transmis Regele Charles.

Astfel s-a adresat Regele Charles al III-lea reprezentanților unora dintre giganții din domeniul inteligenței artificiale, precum Nvidia, OpenAI și Anthropic. Majestatea Sa a subliniat că noile tehnologii pot avea un impact pozitiv uriaș asupra multor sectoare, printre care și medicina. Cu toate acestea, nu a ezitat să vorbească despre pericolul nevăzut.

„Totuși, cei care au creat aceste tehnologii avertizează tot mai des că inteligența artificială riscă să dezvolte capacități mai întunecate, poate chiar pe cea de a lua vieți.

Este evidentă urgența de a analiza în mod corespunzător pericolele existențiale ale unor astfel de tehnologii, dacă ajung pe mâini greșite și sunt folosite în moduri care ar putea avea consecințe catastrofale.”, a completat acesta.

Un cercetător a declarat chiar că inteligența artificială ar putea duce la dispariția omenirii. În opinia expertului, tehnologia va ajunge să se perfecționeze de una singură până când nu va mai putea fi ținută sub control.

Semnele nu sunt îmbucurătoare. Deja am asistat la mai multe incidente grave, printre care acela în care modelele Open AI au evadat dintr-un mediu izolat de testare, s-au răspândit pe internet și au atacat din proprie inițiativă infrastructura unei platforme. Totul, fără nicio intervenție umană.

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