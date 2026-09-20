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Stiinta si tehnologie· 2 min citire
Inteligența artificială ar putea scăpa de sub control. Regele Charles, mesaj dur despre pericolul din spatele AI
Regele Charles
Publicat20 sept. 2026, 19:37
SursăRealitatea PLUS
Regele Charles atrage atenția asupra „pericolului existențial” pe care îl poate reprezenta inteligența artificială, dacă ajunge pe mâini greșite! Avertismentul a fost lansat în cadrul unei conferințe, iar printre participanți s-au numărat lideri din domeniu și chiar un consilier al Papei Leon- dedicat acestei teme.
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