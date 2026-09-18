Chatbot-ul unei bănci din România i-a spus unui client „idiotule”. Cum au reacționat reprezentanții băncii?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 21:12

Un incident neobișnuit a avut loc în timpul unei conversații dintre un client și asistentul virtual bazat pe inteligență artificială al unei bănci din România. Chatbot-ul, conceput pentru a răspunde întrebărilor clienților și pentru a-i direcționa către serviciile potrivite, a ajuns să folosească un apelativ jignitor după ce utilizatorul i-a transmis că își pierde timpul în conversație.

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