Ana Maria Păcuraru: Delegația rusă, întâlniri la cel mai înalt nivel la New York

Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru se află la New York, unde a avut loc Adunarea Generală a ONU. Realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, trimisul special al Realitatea PLUS în SUA, se află pe strada unde delegația rusă a avut întâlniri la cel mai înalt nivel, în ultimele zile.
Emisarul Kremlinului Kirill Dmitriev s-a întâlnit la New York cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Kremlinul a confirmat că Dmitriev poartă discuții în Statele Unite despre o posibilă cooperare economică, fără a prezenta rezultatele vizitei.
Omul lui Putin s-a întâlnit cu emisarii speciali ai lui Trump
„Mă aflu în New York, pe strada unde, potrivit mai multor surse, delegația rusă și-a organizat întâlnirile din aceste zile. Aici a fost filmat Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, în timp ce urca într-un SUV, imagini difuzate de RIA Novosti, agenția rusă.
Informațiile care circulă arată că Dmitriev s-a întâlnit cu Steve Wozniak și Jared Kushner, iar vizita ar fi fost aprobată personal de Vladimir Putin.
Pe masă ar fi cooperarea economică și energia, ca o continuare a discuțiilor de la Kremlin cu emisarii americani de la începutul lunii.
Contextul contează pentru că întâlnirea vine după ce Marco Rubio s-a văzut cu Sergey Lavrov pe marginea adunării generale ONU, în timp ce Moscova încă nu a răspuns propunerii Ucrainei pentru un armistițiu necondiționat susținută de 50 de țări.
Și în paralel la Washington, o altă întâlnire la cel mai înalt nivel, președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping împreună cu soțiile lor au vizitat Rotonda Arhivelor Naționale, unde se află Declarația de Independență, Constituția, dar și Declarația Drepturilor.
Trump a spus jurnaliștilor că au comparat documentele fondatoare ale celor două țări: America are o istorie de 250 de ani, China una de 6.000, dar, a subliniat el, americanii sunt foarte mândri de cei 250 de ani ai lor.
Despre întâlnirea cu Xi, Trump a spus că a fost una excelentă, grozavă pentru fermieri, grozavă pentru toată lumea. Întrebat dacă au discutat despre Iran, a confirmat, da.
Iar despre strâmtoarea Ormuz a răspuns, potrivit jurnaliștilor din press pool, că o să ne descurcăm foarte bine. Washingtonul discută simultan cu Beijingul și cu Moscova. Rămâne de văzut ce se negociază cu adevărat în culise și cu ce preț pentru Ucraina și pentru Europa.”, a transmis Ana Maria Păcuraru.