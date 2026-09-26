Ana Maria Păcuraru: Delegația rusă, întâlniri la cel mai înalt nivel la New York

Publicat 26 sept. 2026, 07:51 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru se află la New York, unde a avut loc Adunarea Generală a ONU. Realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”, trimisul special al Realitatea PLUS în SUA, se află pe strada unde delegația rusă a avut întâlniri la cel mai înalt nivel, în ultimele zile.

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