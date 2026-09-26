Publicat 26 sept. 2026, 10:05 Sursă Realitatea PLUS

Rodion Miroșnik, ambasador cu însărcinări speciale în cadrul Ministerului rus de Externe, susține că reacția liderilor europeni la scandalurile de corupție din Ucraina ar indica implicarea unor oficiali europeni în presupuse scheme financiare. Diplomatul nu a prezentat dovezi care să susțină acuzațiile, formulate într-o declarație pentru agenția rusă TASS.

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