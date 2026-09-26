Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Un diplomat rus acuză lideri europeni de implicare în presupuse scheme de corupție din Ucraina. Ce spune Comisia Europeană
Rusia - Ucraina (foto: profimedia)
Publicat26 sept. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS
Rodion Miroșnik, ambasador cu însărcinări speciale în cadrul Ministerului rus de Externe, susține că reacția liderilor europeni la scandalurile de corupție din Ucraina ar indica implicarea unor oficiali europeni în presupuse scheme financiare. Diplomatul nu a prezentat dovezi care să susțină acuzațiile, formulate într-o declarație pentru agenția rusă TASS.
Citește și
- 08:52Alegeri prezidențiale în Franța 2027: Mélenchon ar putea ajunge în turul doi cu Marine Le Pen
- 07:51Ana Maria Păcuraru: Delegația rusă, întâlniri la cel mai înalt nivel la New York
- 07:20Bill Gates avertizează că inteligența artificială ar putea contribui la moartea a un miliard de oameni. Riscul pe care îl invocă
- 07:06Președintele Iranului spune că SUA trebuie să decidă dacă războiul continuă. Teheranul se declară deschis unui acord cu Trump
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News