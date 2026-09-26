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Un diplomat rus acuză lideri europeni de implicare în presupuse scheme de corupție din Ucraina. Ce spune Comisia Europeană

Rusia - Ucraina (foto: profimedia)

Rusia - Ucraina (foto: profimedia)

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS

Rodion Miroșnik, ambasador cu însărcinări speciale în cadrul Ministerului rus de Externe, susține că reacția liderilor europeni la scandalurile de corupție din Ucraina ar indica implicarea unor oficiali europeni în presupuse scheme financiare. Diplomatul nu a prezentat dovezi care să susțină acuzațiile, formulate într-o declarație pentru agenția rusă TASS.

Acuzațiile formulate de diplomatul rus

Potrivit lui Miroșnik, guvernele europene continuă să sprijine financiar Ucraina, deși ar cunoaște, în opinia sa, nereguli legate de folosirea unor fonduri publice. El a afirmat că inclusiv șefi de state europene ar fi implicați în presupusele scheme, fără să indice persoane, tranzacții sau documente care să permită verificarea afirmației.

Diplomatul a interpretat susținerea europeană pentru continuarea anchetelor anticorupție din Ucraina drept un semn că liderii europeni ar avea, la rândul lor, ceva de ascuns. Aceasta este însă interpretarea sa, nu o concluzie stabilită de o anchetă prezentată de TASS.

Poziția Comisiei Europene

Afirmația că instituțiile europene ar păstra tăcerea în privința corupției din Ucraina nu reflectă declarațiile publice ale Comisiei Europene. În august 2026, un purtător de cuvânt al instituției a reiterat politica de „toleranță zero” față de corupție și a subliniat că independența organismelor anticorupție ucrainene trebuie protejată.

Într-un răspuns oficial din martie 2026, Comisia a precizat că monitorizează acuzațiile de corupție, că sprijinul financiar acordat prin Ukraine Facility este supus unor condiții și controale și că, până la acel moment, nu existau dovezi privind deturnarea fondurilor către alte scopuri. Acest răspuns nu stabilește dacă au apărut constatări noi după data publicării sale.

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