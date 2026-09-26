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Etna paralizează zborurile spre Catania: aeroportul suspendă sosirile, iar aviația este în alertă roșie

Vulcanul Etna (foto: profimedia)

Vulcanul Etna (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 13:22

Aeroportul Catania din Sicilia a suspendat sâmbătă, 26 septembrie, toate zborurile la sosire până la ora locală 16:00, din cauza cenușii emise de vulcanul Etna. Norul vulcanic a ajuns la aproximativ patru kilometri înălțime, iar pentru aviație a fost emisă o avertizare de cod roșu. Ora anunțată reprezintă limita măsurii comunicate de operatorul aeroportului, nu o garanție că sosirile vor fi reluate atunci.

Spațiul aerian, restricționat din cauza cenușii

Societatea care administrează aeroportul, SAC, a anunțat închiderea sectorului C1 al spațiului aerian și suspendarea tuturor zborurilor la sosire până la ora 16:00. Mai devreme, capacitatea de aterizare fusese redusă la patru aeronave pe oră. Au fost anunțate și limitări temporare ale plecărilor, însă comunicatul SAC citat de presa locală se referă explicit la suspendarea sosirilor.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV), cenușa provine din craterul de nord-est al Etnei și se deplasează spre sud. Norul eruptiv a atins o înălțime estimată la patru kilometri. Avertizarea VONA pentru aviație este de culoare roșie, cel mai înalt nivel al scării cu patru trepte.

Zboruri deviate spre alte aeroporturi

Primele informații publicate de presa locală indicau zece zboruri deviate: cinci spre Palermo, trei spre Trapani și două spre Comiso. Un zbor Volotea pe ruta Catania–Verona a decolat de la Comiso. Ulterior, o altă publicație locală a relatat că numărul zborurilor deviate ajunsese la 17, astfel că bilanțul se poate modifica.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Catania a fost afectată și de o furtună puternică, care a provocat probleme suplimentare în zonă. SAC le recomandă pasagerilor să verifice situația zborului direct la compania aeriană înainte de a pleca spre aeroport.

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