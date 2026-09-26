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Extern· 2 min citire
Etna paralizează zborurile spre Catania: aeroportul suspendă sosirile, iar aviația este în alertă roșie
Vulcanul Etna (foto: profimedia)
Aeroportul Catania din Sicilia a suspendat sâmbătă, 26 septembrie, toate zborurile la sosire până la ora locală 16:00, din cauza cenușii emise de vulcanul Etna. Norul vulcanic a ajuns la aproximativ patru kilometri înălțime, iar pentru aviație a fost emisă o avertizare de cod roșu. Ora anunțată reprezintă limita măsurii comunicate de operatorul aeroportului, nu o garanție că sosirile vor fi reluate atunci.
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