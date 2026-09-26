Trump ar fi respins planul Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz în șapte zile

Donald Trump ar fi respins propunerea Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de șapte zile. Informația se bazează pe declarațiile unor oficiali americani sub protecția anonimatului.
Planul transmis Washingtonului prin intermediul Qatarului prevede restabilirea circulației maritime dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat la New York că termenul de șapte zile ar începe după acceptarea propunerii de către Statele Unite. Teheranul aștepta sâmbătă un răspuns oficial american.
Ce cere Iranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Potrivit explicațiilor oferite de Araghchi, planul include încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Iranul solicită, de asemenea, ridicarea blocadei americane asupra porturilor sale, deblocarea unor fonduri înghețate și exceptarea vânzărilor de petrol iranian de la sancțiuni. Dacă părțile ajung la un acord, strâmtoarea ar urma să fie redeschisă la sfârșitul celor șapte zile.
Teheranul susține că propunerea pornește de la memorandumul de înțelegere convenit cu Washingtonul în iunie, care urmărea oprirea războiului, redeschiderea rutei maritime și începerea discuțiilor despre programul nuclear iranian. Înțelegerea nu a rezistat însă, iar negocierile nu au dus la soluționarea conflictului.
Potrivit The Wall Street Journal, președintele american este sceptic că Teheranul îi va îndeplini cerințele și le-ar fi spus colaboratorilor că vede drept probabilă reluarea bombardamentelor asupra Iranului după alegerile parlamentare americane din noiembrie. Aceasta este o posibilitate relatată pe baza unor surse, nu o decizie anunțată public de Casa Albă.
Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre punctele centrale ale conflictului început pe 28 februarie, odată cu atacurile americane și israeliene asupra Iranului. Perturbarea traficului pe această rută importantă pentru transportul petrolului a afectat fluxurile energetice și economia globală.