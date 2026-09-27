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Politica· 2 min citire

Companiile de stat cu pierderi ar putea fi privatizate sau închise. Programul de guvernare prevede și reduceri de personal

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

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Scris deDarius Stănescu
Publicat27 sept. 2026, 11:24
SursăRealitatea PLUS

Companiile de stat care înregistrează pierderi timp de doi ani consecutivi ar urma să fie evaluate independent și să primească un rating de la A la E. Dacă pierderile continuă trei ani, iar activitatea nu este justificată printr-un contract de serviciu public, programul de guvernare prevede ieșirea companiei din portofoliul statului. Documentul propune și eliminarea unor beneficii salariale, reduceri de personal acolo unde se justifică și începerea listărilor la bursă în 2027.

Cum vor fi evaluate companiile

Potrivit Programului de Guvernare 2026–2028, companiile cu pierderi în doi ani consecutivi vor fi supuse unei analize independente. Rezultatul va fi făcut public sub forma unui rating de la A la E: calificativul A indică o companie cu performanțe solide, iar E una considerată neviabilă, fără perspectivă de redresare.

Pentru companiile încadrate în categoriile D sau E, o decizie privind redresarea, un parteneriat public-privat ori lichidarea ar urma să fie luată în cel mult șase luni de la publicarea raportului.

Programul face o distincție între cele două praguri: doi ani consecutivi de pierderi declanșează evaluarea, în timp ce trei ani consecutivi pot duce la ieșirea din portofoliul statului, dacă nu există un contract de serviciu public care să justifice continuarea activității.

Separat, fiecare companie aflată în subordinea administrației centrale ar urma să primească, în termen de 12 luni, o decizie publică privind viitorul său: menținere în proprietatea statului, listare la bursă, privatizare sau concesiune, funcționare ca monopol natural ori închidere ordonată.

Ce se schimbă pentru angajați

Programul propune oprirea acordării celui de-al 13-lea și celui de-al 14-lea salariu în companiile deținute integral de stat, precum și eliminarea bonusurilor și a altor beneficii considerate nejustificate.

Aplicarea măsurii este prevăzută de la primul exercițiu bugetar complet, după un audit juridic al contractelor colective de muncă în vigoare. Documentul menționează și reduceri de personal „acolo unde se justifică”, fără a stabili în această prevedere un număr de posturi.

TAROM și listările din 2027

TAROM este menționată explicit în program: documentul propune privatizarea competitivă a companiei. Tot în sectorul transporturilor sunt prevăzute listări la bursă ale unor pachete din companiile care administrează Aeroportul Otopeni și Portul Constanța. La nivelul companiilor de stat, ofertele publice la Bursa de Valori București ar urma să înceapă în 2027.

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