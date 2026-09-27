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Politica· 2 min citire
Companiile de stat cu pierderi ar putea fi privatizate sau închise. Programul de guvernare prevede și reduceri de personal
Siegfried Mureșan, premierul desemnat
Publicat27 sept. 2026, 11:24
SursăRealitatea PLUS
Companiile de stat care înregistrează pierderi timp de doi ani consecutivi ar urma să fie evaluate independent și să primească un rating de la A la E. Dacă pierderile continuă trei ani, iar activitatea nu este justificată printr-un contract de serviciu public, programul de guvernare prevede ieșirea companiei din portofoliul statului. Documentul propune și eliminarea unor beneficii salariale, reduceri de personal acolo unde se justifică și începerea listărilor la bursă în 2027.
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