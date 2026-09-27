Companiile de stat cu pierderi ar putea fi privatizate sau închise. Programul de guvernare prevede și reduceri de personal

Publicat 27 sept. 2026, 11:24 Sursă Realitatea PLUS

Companiile de stat care înregistrează pierderi timp de doi ani consecutivi ar urma să fie evaluate independent și să primească un rating de la A la E. Dacă pierderile continuă trei ani, iar activitatea nu este justificată printr-un contract de serviciu public, programul de guvernare prevede ieșirea companiei din portofoliul statului. Documentul propune și eliminarea unor beneficii salariale, reduceri de personal acolo unde se justifică și începerea listărilor la bursă în 2027.

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