Scenariul lansat de Dumitru Dragomir: „Se va încerca eliminarea lui Nicușor Dan”. PNL și USR, partidele indicate de fostul șef al LPF

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 sept. 2026, 21:22

Dumitru Dragomir a vorbit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre actuala luptă politică și despre relația dintre președintele Nicușor Dan și tabăra condusă de Ilie Bolojan. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că miza nu ar fi, de fapt, Siegfried Mureșan, ci confruntarea dintre Bolojan și șeful statului.

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