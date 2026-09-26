Scenariul lansat de Dumitru Dragomir: „Se va încerca eliminarea lui Nicușor Dan”. PNL și USR, partidele indicate de fostul șef al LPF

Dumitru Dragomir a vorbit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre actuala luptă politică și despre relația dintre președintele Nicușor Dan și tabăra condusă de Ilie Bolojan. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că miza nu ar fi, de fapt, Siegfried Mureșan, ci confruntarea dintre Bolojan și șeful statului.
Dragomir a mers și mai departe și a avansat scenariul potrivit căruia, în perioada următoare, „se va încerca eliminarea din funcție” a lui Nicușor Dan. Întrebat cine ar avea interesul să îl îndepărteze pe președinte, fostul șef al LPF a indicat PNL și USR și a susținut că poziția PSD ar putea deveni decisivă.
„Lupta este între Bolojan și Nicușor”
Discuția a pornit de la desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Dumitru Dragomir spune că este prea devreme pentru a spune dacă acesta ar fi sau nu un premier bun și că ar trebui judecat după ceea ce va face, în cazul în care va ajunge să conducă Guvernul.
„Domnul s-ar putea să fie un prim-ministru bun. S-ar putea să fie bun, s-ar putea să fie rău. Pentru că n-a apucat deocamdată. Că n-are aspect comercial, așa, și că el, știu, nu cunoaște lumea, pentru că n-a făcut nimic pentru România ca să-l cunoască și nici n-a ieșit în presă să fie cunoscut. Dar domnul Bolojan l-a propus, iar președintele Nicușor acum le-a dat: «Uitați, luați, luați pe cine ați dorit, faceți majoritate și conduceți țara»”, a spus Dumitru Dragomir, la Realitatea PLUS.
În opinia sa, desemnarea lui Mureșan nu ar reprezenta însă adevăratul centru al confruntării politice.
„Păi președintele a respectat Constituția corect și le-a dat satisfacție, mai ales domnului Bolojan. Cu toate că lupta nu este între domnul Mureșan și altcineva pentru postul acesta. Lupta este între Bolojan și Nicușor, ca să fie foarte clar. Se vede din avion chestia asta”, a susținut Dragomir.
Siegfried Mureșan a fost desemnat oficial candidat la funcția de premier de către Nicușor Dan, iar Ilie Bolojan a susținut public nominalizarea. Liderul PNL a arătat că Mureșan fusese propunerea partidului și cu câteva luni înainte și a spus că liberalii vor încerca să construiască o majoritate pentru învestirea sa.
Dragomir: „Se va încerca eliminarea din funcție a domnului Nicușor Dan”
Dumitru Dragomir a revenit apoi asupra relațiilor dintre partide și Cotroceni și a spus că, în opinia sa, confruntarea politică va deveni mult mai dură. Fostul șef al LPF crede că ținta finală ar putea ajunge chiar la îndepărtarea lui Nicușor Dan din funcția de președinte.
„Aici lupta este foarte puternică. Până la urmă, o să vedeți că se va încerca eliminarea din funcție a domnului Nicușor Dan”, a declarat Dumitru Dragomir.
Întrebat cine ar încerca să îl dea la o parte pe șeful statului, Dragomir a răspuns direct:
„USR și PNL, amândouă. Dacă acum îl lasă din brațe PSD-ul, așa, e copilul ploii. Fii atent aici ce spun eu: are Franța de partea lui, Germania nu”, a continuat fostul șef al LPF.
Afirmația lui Dragomir vine într-un moment în care și Elena Udrea a vorbit, tot la Realitatea PLUS, despre un scenariu privind suspendarea lui Nicușor Dan. Fosta ministră a susținut că o asemenea variantă ar putea apărea în eventualitatea în care Guvernul Mureșan nu reușește să obțină voturile necesare în Parlament.
Dragomir vede desemnarea lui Mureșan ca pe o mutare a lui Nicușor Dan
Din perspectiva lui Dumitru Dragomir, Nicușor Dan ar fi răspuns solicitărilor venite din zona PNL prin desemnarea lui Siegfried Mureșan și ar fi transferat, astfel, responsabilitatea formării unei majorități către partidele care îl susțin pe acesta. Fostul șef al LPF a insistat asupra ideii că președintele și-a respectat atribuțiile constituționale și că problema începe abia de aici, în momentul în care Mureșan trebuie să strângă voturile necesare în Parlament. Contextul politic este complicat și de faptul că PSD nu a anunțat un sprijin pentru Cabinetul Mureșan. Conducerea social-democrată s-a reunit pentru a analiza nominalizarea, iar voturile PSD pot avea un rol important în ecuația parlamentară.