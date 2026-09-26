Traian Băsescu, presiuni să treacă Siegfried Mureșan de Parlament: „Vom avea o justiție independentă”

Publicat 26 sept. 2026, 19:21 Sursă Realitatea PLUS

Traian Băsescu face presiuni disperate pentru înscăunarea lui Siegfried Vasile Mureșan la Palatul Victoria. Fostul președinte îl descrie pe premierul desemnat drept omul potrivit pentru a asigura o justiție independentă și îi face hoți pe cei care refuză să îi dea votul. Asta, deși atât Elena Udrea, cât și afaceristul Gheorghe Ștefan, cunoscut ca Pinalti, l-au demascat pe Siegfried Mureșan, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, despre care spun că nu este altceva decât un oportunist care a ajuns europarlamentar cu bani murdari.

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