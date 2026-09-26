Traian Băsescu, presiuni să treacă Siegfried Mureșan de Parlament: „Vom avea o justiție independentă”

Traian Băsescu face presiuni disperate pentru înscăunarea lui Siegfried Vasile Mureșan la Palatul Victoria. Fostul președinte îl descrie pe premierul desemnat drept omul potrivit pentru a asigura o justiție independentă și îi face hoți pe cei care refuză să îi dea votul. Asta, deși atât Elena Udrea, cât și afaceristul Gheorghe Ștefan, cunoscut ca Pinalti, l-au demascat pe Siegfried Mureșan, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, despre care spun că nu este altceva decât un oportunist care a ajuns europarlamentar cu bani murdari.
Abia acum, Siegfried Vasile Mureșan a declarat în presă că nu știa că banii din campanie erau murdari și aruncă vina pe Eugen Tomac, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, care la acel moment era președinte PMP.
Traian Băsescu îl susține pe Siegfried Mureșan
Traian Băsescu e disperat ca Siegfried Mureșan să ajungă la Palatul Victoria și pune presiune pe parlamentari să îl voteze. Pe pagina sa de socializare, fostul președinte vorbește despre statul de drept și justiția independentă și susține că premierul desemnat este cel mai potrivit pentru această misiune.
„Această desemnare ne enervează! Președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene. Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta corupție? Ne-a ajuns! Armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă. Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România. De la „adevăraţii patrioţi” aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în... de deficit.”
Elena Udrea, acuzații la adresa lui Siegfried Mureșan
În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Elena Udrea l-a acuzat pe Siegfried Vasile Mureșan că pozează în politician onest, care s-a ridicat prin propriile puteri, în timp ce debutul său în politică nu ar fi fost posibil fără cei 100.000 de euro primiți de la Gheorghe Ștefan, cunoscut ca Pinalti. Acuzațiile au fost confirmate de afaceristul Gheorghe Ștefan, condamnat în dosarul Microsoft. Acesta a povestit în exclusivitate la REALITATEA PLUS cum a ajuns să îi finanțeze campania lui Siegfried Vasile Mureșan la europarlamentarele din 2014.
Siegfried Mureșan spune că nu știa de unde proveneau banii
După declarațiile făcute de Gheorghe Ștefan Pinalti în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, Siegfried Vasile Mureșan a declarat în presă că nu a știut de unde proveneau banii din campanie și aruncă vina pe Eugen Tomac, consilierul președintelui Nicușor Dan.
„Care este proveniența a 100 de mii de euro aduși la sacoșă de Pinalti? Nu, nu știam atunci și nici acum cum au finanțat ei PMP campania. Nu am discutat niciodată cu dl Pinalti, nu am solicitat niciodată nimănui finanțare pentru campania mea electorală și nici nu am primit.”
„Eugen Tomac era președintele PMP, poate știe dumnealui.”
Băsescu îl laudă pentru relațiile de la Bruxelles
În același timp, Traian Băsescu susține că Siegfried Mureșan este potrivit pentru funcția de premier și datorită relațiilor pe care le are la Bruxelles, unde a ajuns pe listele PMP, partid fondat de fostul președinte al României.
„Ce îl recomandă? Sunt multe de zis... Om cu ușile deschise la Bruxelles”, a declarat Traian Băsescu.
Culmea, fostul președinte Traian Băsescu este cel care a pus bazele binomului Coldea-Kovesi. Mai exact, Băsescu a fost cel care l-a pus pe generalul Florian Coldea peste noapte la șefia SRI, după episodul jurnaliștilor români răpiți în Irak. De cealaltă parte, și Laura Codruța Kovesi își consolida puterea în stat, din poziția de șefă DNA, tot la dorința lui Traian Băsescu.
Ulterior, fostul șef al statului a ajuns să își regrete decizia.
„Pe Laura... O regretați? Da, regret numirea ei... corupție”, a declarat Traian Băsescu.
Mircea Băsescu, condamnat în 2016
În anul 2016, Mircea Băsescu, fratele fostului președinte, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, în dosarul în care acesta a fost acuzat că ar fi primit 600 de mii de euro mită de la familia interlopului Bercea Mondial. Culmea, în urma acestui episod, Traian Băsescu a acuzat public abuzurile binomului SRI-DNA. Acesta a declarat că ancheta în care a fost implicat fratele său a reprezentat doar un instrument de presiune politică îndreptat împotriva sa.
Băsescu l-a mai propus pe Mureșan pentru funcția de premier
Nu este prima dată când Băsescu îl susține pe Siegfried Vasile Mureșan pentru funcția de premier. Fostul președinte l-a propus pe acesta pentru funcția de premier în anul 2018, când conducea Partidul Mișcarea Populară.