Accident tragic în județul Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți doi au fost răniți-FOTO

Publicat 19 sept. 2026, 22:59 Actualizat 19 sept. 2026, 23:01

Un accident rutier tragic s-a produs sâmbătă seară, în comuna Puchenii Mari din județul Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți doi tineri, între care un minor de 15 ani, au fost răniți după ce autoturismul în care se aflau a derapat și a ieșit de pe carosabil.

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