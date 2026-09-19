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Locale· 2 min citire
Accident tragic în județul Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți doi au fost răniți-FOTO
FOTO: ISU Prahova
Publicat19 sept. 2026, 22:59
Actualizat19 sept. 2026, 23:01
Un accident rutier tragic s-a produs sâmbătă seară, în comuna Puchenii Mari din județul Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți doi tineri, între care un minor de 15 ani, au fost răniți după ce autoturismul în care se aflau a derapat și a ieșit de pe carosabil.
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