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Accident tragic în județul Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți doi au fost răniți-FOTO

FOTO: ISU Prahova

FOTO: ISU Prahova

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat19 sept. 2026, 22:59
Actualizat19 sept. 2026, 23:01

Un accident rutier tragic s-a produs sâmbătă seară, în comuna Puchenii Mari din județul Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți doi tineri, între care un minor de 15 ani, au fost răniți după ce autoturismul în care se aflau a derapat și a ieșit de pe carosabil.

Accident tragic în județul Prahova

La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului 2 Ploiești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă, precum și medicii SAJ Prahova.

”În urma accidentului, două persoane au rămas încarcerate. Echipajele de intervenție l-au extras pe conducătorul auto, un tânăr de 18 ani, care prezenta semne vitale și a fost predat unui echipaj SAJ Prahova. Ulterior, a fost extras și un tânăr de 19 ani, care se afla în stare de inconștiență, acesta fiind predat echipajului TIM pentru acordarea îngrijirilor medicale”, informează ISU Prahova.

Un tânăr în vârstă de 19 ani a murit

Din primele informați, în mașină se aflau trei persoane. Șoferul, un tânăr de 18 ani, și pasagerul de 19 ani au rămas încarcerați, în timp ce adolescentul de 15 ani a fost scos din autoturism fără intervenția echipajelor de descarcerare.

Tânărul de 19 ani a fost extras inconștient din autoturism și preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă, însă, în ciuda manevrelor medicale, acesta a fost declarat decedat.

Șoferul, aflat în stare gravă, a fost intubat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești. Cât despre adolescentul de 15 ani, acesta a suferit traumatisme la nivelul membrelor și a fost transportat la spital.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs incidentul.

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