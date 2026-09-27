Dumitru Dragomir, despre un posibil guvern PSD-AUR: „Depinde de Europa, nu de Nicușor Dan”

Publicat 27 sept. 2026, 07:19 Actualizat 27 sept. 2026, 07:25 Sursă Realitatea PLUS

„Coaliția PSD-AUR este singura variantă la ora actuală care ne-ar putea scoate din criza politică fără precedent”. Este declarația făcută de Dumitru Dragomir la Realitatea PLUS prin care spune că Nicușor Dan ar trebui să facă acest compromis și să accepte AUR la putere pentru că altă soluție de guvernare nu există. Acesta a spus că Executivul condus de Siegfried Vasile Mureșan nu va trece, iar Nicușor Dan ar putea să îl desemneze pe Sorin Grindeanu, liderul PSD.

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