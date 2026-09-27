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Politica· 1 min citire

Dumitru Dragomir, despre un posibil guvern PSD-AUR: „Depinde de Europa, nu de Nicușor Dan”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat27 sept. 2026, 07:19
Actualizat27 sept. 2026, 07:25
SursăRealitatea PLUS

„Coaliția PSD-AUR este singura variantă la ora actuală care ne-ar putea scoate din criza politică fără precedent”. Este declarația făcută de Dumitru Dragomir la Realitatea PLUS prin care spune că Nicușor Dan ar trebui să facă acest compromis și să accepte AUR la putere pentru că altă soluție de guvernare nu există. Acesta a spus că Executivul condus de Siegfried Vasile Mureșan nu va trece, iar Nicușor Dan ar putea să îl desemneze pe Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Dumitru Dragomir a susținut, că o guvernare PSD-AUR ar putea fi un compromis pentru ieșirea din blocajul politic. El a prezis că Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului.

Dragomir: „Mai faci câte un compromis”

„Mai faci câte un compromis. Uite, de exemplu, să accepte AUR-ul la o guvernare cu PSD-ul. Grindeanu fără AUR n-are cum să facă guvern”, a declarat Dumitru Dragomir la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar susține un guvern PSD-AUR, Dragomir a răspuns: „Depinde de Europa, nu de Nicușor”. Acesta a adăugat că, în opinia sa, dacă PSD îl dorește pe Sorin Grindeanu premier, șeful statului îl va desemna. Afirmațiile despre presupuse „ordine” primite de președinte îi aparțin lui Dragomir și nu sunt însoțite de dovezi în fragmentul transmis.

Ce spune despre Guvernul Mureșan

Dragomir a afirmat că Sorin Grindeanu și PSD sunt „foarte puternici” și a estimat că partidul ar obține peste 25% dacă ar avea loc alegeri. Este o apreciere a sa, nu un rezultat electoral sau un sondaj prezentat în intervenție.

Întrebat dacă Siegfried Mureșan va obține voturile necesare pentru învestirea Guvernului, Dragomir a răspuns scurt: „Nu trece”.

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