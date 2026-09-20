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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan: ”Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 08:20

Siegfried Mureșan, premierul desemnat să formeze noul Guvern, a transmis duminică dimineață că Ilie Bolojan ”a aprins lumina în cămara cu șmecherii” și a subliniat că aceasta va rămâne aprinsă pentru ca ”toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român” să fie curățată.

Siegfried Mureșan: ”Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii”

”Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Premerul desemnat a menționat că ”nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac”.

Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Astfel, la începutul lunii octombrie ar putea avea loc audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare, urmate de votul în plenul reunit al celor două Camere.

Aritmetica parlamentară este însă principala provocare pentru Siegfried Mureșan în formarea noului cabinet. PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale au împreună 187 de parlamentari, cu 46 de voturi mai puțin decât majoritatea necesară de 233.

Siegfried Mureșan a declarat, vineri, că se bazează pe 169 de voturi, fără a include parlamentarii din partea minorităților naționale. Premierul desemnat a precizat că va încerca să obțină și susținerea PSD pentru formarea Guvernului, însă social-democrații au respins acest scenariu.

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