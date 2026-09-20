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Politica· 2 min citire
Siegfried Mureșan: ”Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Siegfried Mureșan, premierul desemnat să formeze noul Guvern, a transmis duminică dimineață că Ilie Bolojan ”a aprins lumina în cămara cu șmecherii” și a subliniat că aceasta va rămâne aprinsă pentru ca ”toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român” să fie curățată.
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