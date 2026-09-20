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Politica· 2 min citire
Gheorghe Piperea: ”Noul Guvern este un fel de USR pe steroizi. AUR nu votează Siegfried Mureșan”
Publicat20 sept. 2026, 08:42
Actualizat20 sept. 2026, 08:44
SursăRealitatea PLUS
Gheorghe Piperea a declarat sâmbătă, în direct la Realitatea PLUS, că noul Guvern este ”un fel de USR pe steroizi” și a anunțat că parlamentarii AUR nu vor vota învestirea Executivului. Europarlamentarul a subliniat că orice parlamentar al formațiunii care va vota pentru noul Guvern va fi exclus din partid.
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