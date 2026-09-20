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Politica· 2 min citire

Gheorghe Piperea: ”Noul Guvern este un fel de USR pe steroizi. AUR nu votează Siegfried Mureșan”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat20 sept. 2026, 08:42
Actualizat20 sept. 2026, 08:44
SursăRealitatea PLUS

Gheorghe Piperea a declarat sâmbătă, în direct la Realitatea PLUS, că noul Guvern este ”un fel de USR pe steroizi” și a anunțat că parlamentarii AUR nu vor vota învestirea Executivului. Europarlamentarul a subliniat că orice parlamentar al formațiunii care va vota pentru noul Guvern va fi exclus din partid.

Gheorghe Piperea: ”Noul Guvern este un fel de USR pe steroizi”

”Ar mai urma să fie numit Cristian Ghinea ministru al Internelor și am rezolvat totul, am închide cercul. Și ar atrage o problemă suplimentară în CSAT pentru că deja, în momentul de față, are, dacă nu mă înșel, patru reprezentanți ai USR, ar mai avea și un al cincilea și ar rezolva problema.

În orice caz, structura asta a Guvernului care se vehiculează pe la televiziuni mi se pare efectiv de groază. Este nimic altceva decât un Guvern Bolojan 2, dar pe steroizi”, a declarat Gheorghe Piperea, la Realitatea PLUS.

Gheorghe Piperea: ”Niciun parlamentar din AUR nu votează cu acest Guvern!”

Totodată, Gheorghe Piperea a transmis că niciun parlamentar AUR nu va vota pentru învestirea noului Guvern, subliniind că formațiunea nu va susține actuala formulă guvernamentală.

A fost numit Siegfried Mureșan în loc să fie numit Grindeanu, așa cum ne așteptam cu toții și cu care se putea face o discuție. Este disperarea de a rămâne la putere, într-un fel sau altul, este disperarea de a rămâne la... scuzați-mă pentru expresie, la «Ciolan».

Pentru că numai în felul acesta poți obține, matematic vorbind, niște voturi ca să treci de pragul celor 233. Mai mult, chiar că se vehiculează chiar și niște sume... Cum pot fi scoase chestiile astea, nu înțeleg. Încă o dată, vă repet și mă uit în ochii telespectatorilor: AUR nu votează cu acest Guvern! Niciun parlamentar din AUR nu votează cu acest Guvern”, a mai spus acesta.

Potrivit europarlamentarului AUR, ”dacă un astfel de parlamentar ar vota cu Siegfried Mureșan, în secunda doi este exclus din partid!”

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