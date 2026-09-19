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Politica· 1 min citire

Siegfried Mureşan: ”Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan și vom intra într-o etapă de creștere”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 20:29

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, a transmis, sâmbătă seară, că Executivul pe care îl va conduce va construi ”pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan” și a subliniat că România va intra într-o etapă de creștere.

Siegfried Mureșan: ”Vom intra într-o etapă de creştere”

”Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere”, a scris Siegfried Mureşan pe pagina sa de Facebook.

Premierul desemnat consideră că ”avem câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continuăm: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie”.

”Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflația, să creștem economia și să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor”, a conchis europarlamentarul.

PSD îi solicită lui Siegfried Mureșan clarificări privind direcția noului Guvern

Reacția lui Siegfried Mureșan a venit la scurt timp după ce PSD i-a cerut să prezinte public planul său pentru România și să clarifice dacă intenționează să continue sau să schimbe politicile Guvernului Bolojan.

De asemenea, social-democrații au susținut că prioritatea trebuie să fie programul pentru România și măsurile pentru români, înaintea discuțiilor privind obținerea unei majorități parlamentare.

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