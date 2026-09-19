Siegfried Mureşan: ”Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan și vom intra într-o etapă de creștere”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 20:29

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, a transmis, sâmbătă seară, că Executivul pe care îl va conduce va construi ”pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan” și a subliniat că România va intra într-o etapă de creștere.

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