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Politica· 1 min citire

Claudiu Târziu: ”Siegfried Mureșan nu are șanse să fie premier. Nu va obține voturile în Parlament”

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat19 sept. 2026, 17:43
Actualizat19 sept. 2026, 17:49
SursăRealitatea PLUS

Claudiu Târziu, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, a declarat sâmbătă, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Siegfried Mureșan nu are nicio șansă să preia funcția de premier.

Claudiu Târziu: ”Siegfried Mureșan nu are șanse să fie premier”

”În opinia mea, nu are nicio șansă să fie ales premier. Și de aceea își permite să facă astfel de comentarii și astfel de justificări ale politicii antinaționale, antiromânești, pe care a practicat-o Guvernul Bolojan de când a fost instaurat și iată că până astăzi, chiar dacă a fost demis prin votul Parlamentului”, a spus Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu: ”Dacă va fi ales Mureșan, nu se va schimba nimic”

Europarlamentarul a subliniat că dacă Siegfried Mureșan ar ajunge în fruntea Guvernului nu se va schimba nimic, iar românii ar putea suporta în continuare politici similare celor promovate de Ilie Bolojan.

”Încă o dată, e pierdere de vreme să discutăm despre acest posibil cabinet. Nu are voturile în Parlament și nici nu le va avea. Nu s-ar schimba absolut nimic, pentru că ar fi aceiași oameni, ar fi aceleași partide, ar fi aceeași politică. Noi toți vom suferi de pe urma acelorași metehne ale guvernanților și celorlalte politici publice greșite”, a conchis președintele Partidului Acțiunea Conservatoare.

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