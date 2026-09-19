Claudiu Târziu: ”Siegfried Mureșan nu are șanse să fie premier. Nu va obține voturile în Parlament”

Publicat 19 sept. 2026, 17:43 Actualizat 19 sept. 2026, 17:49 Sursă Realitatea PLUS

Claudiu Târziu, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, a declarat sâmbătă, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Siegfried Mureșan nu are nicio șansă să preia funcția de premier.

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