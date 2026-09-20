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Politica· 2 min citire

Lia Olguța Vasilescu, nou atac în scandalul formării Guvernului: ”Haștagiștii dau vina pe mine dacă nu trece Guvernul”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 sept. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a lansat un nou atac în scandalul privind formarea Guvernului, susținând că este transformată în ținta responsabilă pentru un eventual eșec al Executivului condus de Siegfried Mureșan. „Toată hoarda haștagistă s-a mobilizat să dea replică la ce am zis acum... 4 luni”, a scris Vasilescu pe Facebook. Edilul susține că declarațiile sale de acum patru luni sunt readuse în discuție în contextul actual.

Lia Olguța Vasilescu: ”Haștagiștii dau vina pe mine dacă nu trece Guvernul”

”Toată hoarda haștagistă s-a mobilizat să dea replică la ce am zis acum... 4 luni! Și, bineînțeles, eu sunt "capo di tutti i capi" și de asta nu va trece guvernul Mureșan, fiindcă nu vrea "suveranista" de la Craiova. Vreți să îl transformați în victimă și căutați pe cineva spre care să arătați cu degetul pentru justificarea unui eventual eșec”, a scris Lia Olguța Vasilescu, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Edilul social-democrat a subliniat că responsabilitatea pentru situația creată le aparține consultanților PNL, care, în opinia sa, au promovat mesaje critice la adresa PSD, deși voturile social-democraților sunt necesare pentru susținerea lui Siegfried Mureșan.

Lia Olguța Vasilescu: ”E victimă sigură”

”Păi e victimă sigură, dar vina e a consultanților PNL, care i-au scris zilnic texte cu înjurături la adresa PSD, fără să se gândească la faptul că are nevoie de voturile PSD ca să ajungă premier. Și acum se așteaptă ca din "responsabilitate" să votăm pe cineva care ne urăște sincer și care își propune continuarea măsurilor pentru care a căzut guvernul Bolojan! Vedem luni ce o zice conducerea PSD, dar în locul lui Mureșan nu mi-aș face iluzii”, a conchis primarul municipiului Craiova.

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