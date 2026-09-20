Lia Olguța Vasilescu, nou atac în scandalul formării Guvernului: ”Haștagiștii dau vina pe mine dacă nu trece Guvernul”

Publicat 20 sept. 2026, 09:04 Sursă Realitatea PLUS

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a lansat un nou atac în scandalul privind formarea Guvernului, susținând că este transformată în ținta responsabilă pentru un eventual eșec al Executivului condus de Siegfried Mureșan. „Toată hoarda haștagistă s-a mobilizat să dea replică la ce am zis acum... 4 luni”, a scris Vasilescu pe Facebook. Edilul susține că declarațiile sale de acum patru luni sunt readuse în discuție în contextul actual.

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