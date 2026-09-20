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Panică într-un bloc din Cluj-Napoca. Patru persoane au rămas blocate în lift, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea lor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 12:31

Patru persoane au rămas blocate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un lift al unui imobil de pe strada Moţilor din Cluj-Napoca, fiind necesară intervenţia pompierilor pentru deschiderea uşilor cabinei. Este al doilea incident înregistrat în municipiu în ultimele ore, după ce un alt lift a început să scoată fum în urma blocării sistemului de frânare.

Pompierii au deschis uşile liftului cu echipamente de descarcerare

Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit pe strada Moţilor, unde au găsit liftul blocat între parter şi subsol. În cabină se aflau doi bărbaţi şi două femei, care nu aveau posibilitatea de autoevacuare.

"Având în vedere că nu erau cunoscute datele de contact ale echipei tehnice şi intervenţii la ascensoare responsabilă pentru acel imobil, pompierii au fost nevoiţi să folosească echipamentele de descarcerare pentru a deschide uşile blocate ale liftului şi a le permite persoanelor să se autoevacueze. Nu au fost persoane care să solicite consult medical în urma acestui eveniment", a transmis ISU Cluj.

Cele patru persoane au fost astfel scoase din lift, fără să fie necesară acordarea de îngrijiri medicale.

Un alt lift, cuprins de fum după blocarea sistemului de frânare

Cu câteva ore înainte, pompierii au intervenit la un alt incident, pe strada Liviu Rebreanu din Cluj-Napoca, după ce locatarii unui bloc au anunţat un posibil incendiu la lift.

La faţa locului au fost trimise două autospeciale pentru stingerea incendiilor şi, preventiv, un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

Autorităţile au solicitat prezenţa echipei de intervenţie tehnică şi mentenanţă ascensoare, care a constatat că se produc degajări de fum, rezultate în urma blocării sistemului de frânare al liftului.

"Nu au fost persoane în lift în momentul blocării acestuia, nu au fost necesare măsuri de evacuare a locatarilor şi nu au fost înregistrate persoane care să solicite consult medical în urma acestui eveniment", au transmis autorităţile.

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