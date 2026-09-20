Panică într-un bloc din Cluj-Napoca. Patru persoane au rămas blocate în lift, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea lor

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 12:31

Patru persoane au rămas blocate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un lift al unui imobil de pe strada Moţilor din Cluj-Napoca, fiind necesară intervenţia pompierilor pentru deschiderea uşilor cabinei. Este al doilea incident înregistrat în municipiu în ultimele ore, după ce un alt lift a început să scoată fum în urma blocării sistemului de frânare.

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