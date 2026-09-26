TAROM, spre privatizare. Programul lui Siegfried Mureșan prevede și listarea la bursă a unor pachete din Aeroportul Otopeni și Portul Constanța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 sept. 2026, 20:07

Potrivit Realitatea PLUS, programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan prevede schimbări majore pentru unele dintre cele mai importante companii și active strategice ale statului. TAROM ar urma să intre într-un proces de privatizare, în timp ce pentru Aeroportul Otopeni și Portul Constanța este prevăzută listarea la bursă a unor pachete de acțiuni.

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