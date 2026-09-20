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Misiune dificilă în Munții Făgăraș. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unui bărbat care a suferit o fractură

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat20 sept. 2026, 14:46
Actualizat20 sept. 2026, 14:47

Salvamontiștii din județul Argeș intervin, duminică după-amiază, pentru recuperarea unui bărbat care a suferit o fractură în timp ce se afla în zona lacului Galbena, din Munții Făgăraș. Un elicopter SMURD va încerca preluarea victimei, dacă vremea va permite intervenția aeriană.

Intervenția terestră se desfășoară în condiții dificile

Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, intervine în acest moment pentru acordarea primului ajutor şi evacuarea unei persoane de sex masculin, în vârstă de 40 de ani, care a suferit o fractură la nivelul membrului inferior, în zona Lacul Galbena, Munţii Făgăraş. Echipa de prim răspuns a Salvamont Argeş a plecat deja către victimă, iar echipele de sprijin şi suport sunt în deplasare pentru a participa la operaţiunea de evacuare”, informează, duminică după amiază, oficialii Salvamont Argeş.

Intervenția terestră se desfășoară în condiții dificile, din cauza traseelor abrupte, astfel că operațiunea de evacuare poate dura.

Salvatorii încearcă și evacuarea aeriană a victimei

În momentul publicării acestei știri, salvatorii încearcă și varianta intervenției aeriene, pentru preluarea victimei cu un elicopter SMURD.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor aflați în zonă să manifeste prudență, să nu îngreuneze accesul echipelor de intervenție și să respecte indicațiile salvatorilor montani.

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