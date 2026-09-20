Misiune dificilă în Munții Făgăraș. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unui bărbat care a suferit o fractură

Publicat 20 sept. 2026, 14:46 Actualizat 20 sept. 2026, 14:47

Salvamontiștii din județul Argeș intervin, duminică după-amiază, pentru recuperarea unui bărbat care a suferit o fractură în timp ce se afla în zona lacului Galbena, din Munții Făgăraș. Un elicopter SMURD va încerca preluarea victimei, dacă vremea va permite intervenția aeriană.

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