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Locale· 1 min citire
Incident grav în județul Vaslui. Trei persoane, găsite inconștiente într-un beci în care era pus vin la fermentat
FOTO: News.ro
Un incident grav a avut loc duminică în județul Vaslui, unde trei persoane au fost găsite inconștiente într-un beci în care a fost pus vin la fermentat. Un bărbat de 40 de ani se afla în stop cardio-respirator, iar un bărbat de 76 de ani și o femeie de 72 de ani erau în comă profundă. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.
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