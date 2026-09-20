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Incident grav în județul Vaslui. Trei persoane, găsite inconștiente într-un beci în care era pus vin la fermentat

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 13:44

Un incident grav a avut loc duminică în județul Vaslui, unde trei persoane au fost găsite inconștiente într-un beci în care a fost pus vin la fermentat. Un bărbat de 40 de ani se afla în stop cardio-respirator, iar un bărbat de 76 de ani și o femeie de 72 de ani erau în comă profundă. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.

Trei persoane, găsite inconștiente în beci

Patru ambulanțe, printre care și un echipaj de terapie intensivă mobilă, au intervenit în localitatea Odaia Bogdan, după ce cele trei persoane au fost găsite inconștiente în beciul în care vinul se afla la fermentat.

Bărbatul de 76 de ani și femeia de 72 de ani au fost găsiți în comă profundă, iar cea de-a treia victimă, un bărbat de 40 de ani, era în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor medicale.

Bărbatul de 40 de ani, resuscitat

Victima aflată în stop cardio-respirator a fost resuscitată de primul echipaj medical ajuns la fața locului.

”Acesta a fost momentan resuscitat cu succes de primul echipaj ajuns. Medicul care coordonează urmează să se decidă unde vor fi transportate cele trei victime”, a transmis medicul Dan Ungureanu, de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

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