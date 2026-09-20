Incident grav în județul Vaslui. Trei persoane, găsite inconștiente într-un beci în care era pus vin la fermentat

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 13:44

Un incident grav a avut loc duminică în județul Vaslui, unde trei persoane au fost găsite inconștiente într-un beci în care a fost pus vin la fermentat. Un bărbat de 40 de ani se afla în stop cardio-respirator, iar un bărbat de 76 de ani și o femeie de 72 de ani erau în comă profundă. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.

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