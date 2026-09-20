Mamă - reținută după ce fiica de 13 ani a reclamat că a fost bătută. Ce au stabilit polițiștii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 15:28

O femeie de 31 de ani din județul Gorj a fost reținută după ce fiica sa, în vârstă de 13 ani, a povestit la școală că ar fi fost agresată de mamă și de concubinul acesteia. Minora a reclamat că ar fi fost lovită, legată și amenințată cu un cuțit. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acuzațiile privind legarea și amenințarea cu arma albă nu se confirmă, însă agresiunea fizică a fost constatată de medicul legist.

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