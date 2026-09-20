Mamă - reținută după ce fiica de 13 ani a reclamat că a fost bătută. Ce au stabilit polițiștii

O femeie de 31 de ani din județul Gorj a fost reținută după ce fiica sa, în vârstă de 13 ani, a povestit la școală că ar fi fost agresată de mamă și de concubinul acesteia. Minora a reclamat că ar fi fost lovită, legată și amenințată cu un cuțit. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acuzațiile privind legarea și amenințarea cu arma albă nu se confirmă, însă agresiunea fizică a fost constatată de medicul legist.
Cazul a intrat în atenția Poliției după ce un cadru didactic a sunat la 112 și a relatat că una dintre elevele sale susține că este victima unor agresiuni în familie.
Fata a povestit la școală că este agresată
Polițiștii din Gorj au început cercetările după ce fata de 13 ani le-ar fi spus reprezentanților școlii că mama și concubinul acesteia o agresează.
Potrivit relatării inițiale a minorei, aceasta ar fi fost lovită, legată de mâini și de picioare și amenințată cu un cuțit.
În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la locuința familiei din comuna Bustuchin pentru a verifica situația și pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Ce au stabilit polițiștii despre agresiune
Din primele cercetări a rezultat că, în seara de 18 septembrie, în jurul orei 20:30, între fată și mama sa ar fi izbucnit un conflict verbal.
Conform informațiilor transmise de Poliția Gorj, femeia ar fi lovit-o pe adolescentă de mai multe ori cu palma și cu o curea în zona spatelui.
De asemenea, polițiștii susțin că partenerul femeii, în vârstă de 45 de ani, ar fi tras-o pe fată de păr.
În urma agresiunii, minora ar fi suferit leziuni în zona omoplatului stâng.
Anchetatorii au precizat însă că, în urma verificărilor efectuate până în acest moment, nu au fost confirmate afirmațiile potrivit cărora fata ar fi fost legată de mâini sau de picioare ori amenințată cu un cuțit.
Medicul legist a confirmat că fata a fost agresată
Deși unele dintre acuzațiile formulate inițial de minoră nu s-au confirmat în urma verificărilor, agresiunea fizică a fost constatată medico-legal.
Medicul legist a stabilit că adolescenta are nevoie de aproximativ 14-16 zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor.
Totodată, leziunile constatate nu i-au pus viața în primejdie.
A fost emis un ordin de protecție provizoriu
Polițiștii au evaluat și riscul la care ar putea fi expusă în continuare minora.
Procedura a fost realizată în prezența unui reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și a unui avocat din oficiu.
În urma evaluării, autoritățile au stabilit existența unui risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva mamei.
Fata a refuzat monitorizarea electronică, iar ulterior a fost preluată de reprezentanții DGASPC.
Mama fetei a fost reținută pentru 24 de ore
Femeia de 31 de ani a fost reținută pentru 24 de ore și dusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției.
Ea urmează să fie prezentată procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești, care va decide măsurile legale ce se impun în continuarea anchetei.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs agresiunile.