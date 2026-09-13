Atac cu acid în centrul Manchester. Un adolescent a suferit răni „care i-ar putea schimba viața”

Publicat 13 sept. 2026, 16:42 Sursă BBC

Un adolescent a fost rănit grav după ce o substanță necunoscută a fost aruncată asupra lui în centrul orașului Manchester, în urma unei dispute. Poliția din Greater Manchester (GMP) a anunțat că victima a suferit leziuni „care i-ar putea schimba viața”

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