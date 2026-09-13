Atac cu acid în centrul Manchester. Un adolescent a suferit răni „care i-ar putea schimba viața”

Un adolescent a fost rănit grav după ce o substanță necunoscută a fost aruncată asupra lui în centrul orașului Manchester, în urma unei dispute. Poliția din Greater Manchester (GMP) a anunțat că victima a suferit leziuni „care i-ar putea schimba viața”
Incidentul a avut loc sâmbătă, la ora 18.00 BST, în Exchange Square. Autoritățile britanice au precizat că, în urma atacului, un bărbat în vârstă de 19 ani a fost arestat sub suspiciunea de agresiune, scrie BBC.
Adolescentul a fost atacat după o ceartă
Potrivit Poliției din Greater Manchester, substanța necunoscută a fost aruncată asupra victimei în Exchange Square, în centrul orașului Manchester, după izbucnirea unei dispute.
Victima este un băiat aflat la vârsta adolescenței, în jurul categoriei de mijloc a adolescenței, potrivit informațiilor furnizate de poliție. În urma atacului, acesta a rămas cu răni descrise de GMP drept potențial „care i-ar putea schimba viața”.
Autoritățile nu au precizat ce substanță a fost folosită în timpul atacului.
Un bărbat în vârstă de 19 ani a fost reținut de polițiști. Acesta este suspectat de agresiune, iar ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
Poliția caută imagini surprinse de martori
Poliția din Greater Manchester face apel la persoanele care s-au aflat în zonă în momentul atacului și care ar putea avea informații utile pentru anchetă.
GMP caută în special imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă, dar și înregistrări realizate cu telefoanele mobile sau camerele de bord ale mașinilor.
Polițiștii încearcă astfel să obțină orice material video care ar putea ajuta la clarificarea atacului din Exchange Square și la stabilirea exactă a succesiunii evenimentelor.
Incidentul, semnalat și de influencerul Mario Nawfal
Incidentul din centrul orașului Manchester a fost semnalat și de influencerul Mario Nawfal pe pagina sa de pe platforma X.
În mesajul publicat, acesta a descris cazul drept un atac cu acid și a menționat că un bărbat de 19 ani a fost arestat după incident.
„Atac cu acid în centrul orașului Manchester, în urma căruia un adolescent a rămas cu răni care i-ar putea schimba viața.
Un tânăr de 19 ani a fost arestat după atacul din primele ore ale dimineții, în afara centrului comercial Arndale.
Poliția nu a făcut publică naționalitatea, numele sau alte detalii de identificare ale bărbatului de 19 ani arestat.
Știm cu toții ce înseamnă de obicei asta”