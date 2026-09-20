Iranul condiționează redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul cere SUA să îndeplinească toate solicitările sale

Publicat 20 sept. 2026, 14:23 Actualizat 20 sept. 2026, 14:24

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și principalul negociator al Teheranului în discuțiile cu Statele Unite, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă numai după ce Washingtonul va îndeplini toate condițiile impuse de Iran, potrivit agenției iraniene IRNA, citată duminică de dpa.

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