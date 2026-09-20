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Iranul condiționează redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul cere SUA să îndeplinească toate solicitările sale

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat20 sept. 2026, 14:23
Actualizat20 sept. 2026, 14:24

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și principalul negociator al Teheranului în discuțiile cu Statele Unite, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă numai după ce Washingtonul va îndeplini toate condițiile impuse de Iran, potrivit agenției iraniene IRNA, citată duminică de dpa.

Iranul își menține condițiile pentru reluarea negocierilor

Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu se va reveni la stadiul anterior al negocierilor, a declarat Ghalibaf, subliniind că poziția Iranului este clară și nu poate fi negociată.

La rândul său, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaee, a transmis sâmbătă că Teheranul este dispus să pună capăt războiului cu Statele Unite, în baza acordului-cadru încheiat de cele două țări în iunie.

Într-un interviu acordat postului de televiziune Al Jazeera, Rezaee a prezentat șapte condiții pe care Iranul le consideră necesare pentru încheierea conflictului.

Teheranul cere deblocarea activelor iraniene și încetarea conflictului

Printre condițiile formulate de oficialul iranian se numără deblocarea activelor iraniene înghețate de către Statele Unite, încetarea conflictului pe toate fronturile și ridicarea blocadei asupra porturilor și navelor iraniene.

De asemenea, conducerea de la Teheran solicită Washingtonului să nu se mai amestece în afacerile interne ale Iranului.

Cerințele sunt în linie cu acordul-cadru convenit în iunie, care avea ca obiectiv pregătirea terenului pentru o înțelegere definitivă între cele două țări.

Rezaee a insistat că toate condițiile trebuie îndeplinite de Statele Unite înainte de reluarea negocierilor, iar eventualele discuții ar urma să abordeze inclusiv viitorul programului nuclear iranian.

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