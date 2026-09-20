Alegeri parlamentare în Rusia. Rușii se prezintă la urne în ultima zi a scrutinului pentru Duma de Stat

Rușii sunt chemați duminică la urne, în cea de-a treia și ultima zi a alegerilor parlamentare, în cadrul unui scrutin care va decide componența celor 450 de locuri din Duma de Stat. Primele alegeri legislative organizate după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022, se desfășoară într-un climat politic dominat de partidul lui Vladimir Putin și marcat de restrângerea severă a opoziției.
Votul pentru alegerile parlamentare din Rusia a început vineri și se încheie duminică, la ora 18:00 GMT, respectiv 21:00, ora României. Primele rezultate sunt așteptate imediat după închiderea urnelor.
Scrutinul vizează toate cele 450 de mandate ale Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus. Procesul electoral are loc inclusiv în teritorii ucrainene ocupate și anexate de Rusia, o situație contestată la nivel internațional.
Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova
Ultima zi de votare a fost precedată de un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova. Guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov, a declarat că apărarea antiaeriană a doborât 249 de drone, iar mai multe zone rezidențiale de la periferia capitalei au fost afectate. Potrivit AFP, atacurile s-au soldat cu două victime.
La Moscova, o importantă rafinărie a fost avariată, potrivit primarului capitalei, Serghei Sobianin.
Atacurile au avut loc într-un moment în care conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să se intensifice, cu lovituri asupra unor obiective aflate de ambele părți ale frontului.
Rusia Unită, favorită în scrutin
Rezultatul alegerilor este considerat previzibil într-un sistem politic în care exprimarea disidenței este puternic restricționată, iar principala opoziție anti-război nu participă la scrutin.
Partidul Iabloko, formațiune care s-a opus războiului din Ucraina, a fost exclus din cursa electorală.
În schimb, în competiția electorală au fost admise formațiuni care susțin, în diferite grade, politica președintelui Vladimir Putin și continuarea războiului. Printre acestea se numără Partidul Comunist (KPRF), LDPR, Rusia Justă și Partidul Oamenii Noi.
Opoziția din exil le cere rușilor să voteze împotriva partidului lui Putin
Opoziția rusă aflată în exil a lansat un apel către alegătorii care se opun războiului să voteze împotriva partidului Rusia Unită, formațiunea asociată cu Vladimir Putin.
Apelul a vizat o mobilizare coordonată duminică, la aceeași oră, pentru a demonstra amploarea sprijinului pentru alternativele la puterea de la Moscova.
Uniunea Europeană a criticat, la rândul său, modul în care se desfășoară scrutinul, denunțând un climat de „represiune sistematică și instituționalizată”.
Participarea la vot, urmărită atent de Kremlin
Unul dintre principalele elemente analizate după închiderea urnelor va fi rata de participare, dar și scorurile obținute de partidele care concurează cu Rusia Unită.
Potrivit agenției Tass, participarea la alegerile parlamentare ajunsese la 44,75% duminică, la ora 6:00, ora Moscovei, respectiv 3:00 GMT.
Analiștii urmăresc participarea și rezultatele partidelor alternative pentru a evalua starea de spirit a populației, în contextul sancțiunilor economice occidentale, al atacurilor ucrainene, al problemelor de aprovizionare cu combustibil și al restricțiilor privind accesul la internet în mai multe regiuni ale Rusiei.
Primele rezultate oficiale ale alegerilor pentru Duma de Stat sunt așteptate după închiderea urnelor, duminică seară.