Alegeri parlamentare în Rusia. Rușii se prezintă la urne în ultima zi a scrutinului pentru Duma de Stat

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 14:07

Rușii sunt chemați duminică la urne, în cea de-a treia și ultima zi a alegerilor parlamentare, în cadrul unui scrutin care va decide componența celor 450 de locuri din Duma de Stat. Primele alegeri legislative organizate după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022, se desfășoară într-un climat politic dominat de partidul lui Vladimir Putin și marcat de restrângerea severă a opoziției.

Distribuie articolul