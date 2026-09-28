Câți români au fugit din țară în ultimii ani ai „Epocii de Aur”? Adevărul ascuns în arhivele Securității

Publicat 28 sept. 2026, 09:10 Sursă Realitatea.net, cnsas

În ciuda imaginii triumfaliste promovate de presa vremii, România ultimilor ani ai regimului Ceaușescu devenise pentru mulți o țară de nelocuit. O serie de documente ale Securității, recent desecretizate de CNSAS, arată adevărata amploare a fenomenului, comparabil cu un exod. Zeci de mii de români – în mare parte etnici germani sau maghiari – au profitat de orice portiță pentru a părăsi țara.â

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