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Social· 1 min citire
Explozia din Rahova: locatarii ar putea intra în bloc abia la sfârșitul lui noiembrie, pentru a-și recupera bunurile
Publicat27 sept. 2026, 09:55
SursăRealitatea PLUS
La 11 luni de la explozia blocului din Rahova, lucrările de punere în siguranță au început, însă foștii locatari nu pot intra încă în apartamente. Unul dintre ei spune că accesul ar putea fi permis abia spre sfârșitul lunii noiembrie, și atunci doar pentru o parte dintre cei afectați. Între timp, expertizele tehnice indică scurgeri de gaze care ar fi durat aproape 30 de ore înaintea deflagrației soldate cu patru morți. Ancheta privind responsabilitățile nu este însă încheiată.
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