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Explozia din Rahova: locatarii ar putea intra în bloc abia la sfârșitul lui noiembrie, pentru a-și recupera bunurile

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Scris deDarius Stănescu
Publicat27 sept. 2026, 09:55
SursăRealitatea PLUS

La 11 luni de la explozia blocului din Rahova, lucrările de punere în siguranță au început, însă foștii locatari nu pot intra încă în apartamente. Unul dintre ei spune că accesul ar putea fi permis abia spre sfârșitul lunii noiembrie, și atunci doar pentru o parte dintre cei afectați. Între timp, expertizele tehnice indică scurgeri de gaze care ar fi durat aproape 30 de ore înaintea deflagrației soldate cu patru morți. Ancheta privind responsabilitățile nu este însă încheiată.

Acces în apartamente, posibil din noiembrie

Primii stâlpi temporari de susținere au fost montați în imobil, dar lucrările nu sunt finalizate. Întrebat când vor putea locatarii să intre pentru a-și recupera lucrurile, unul dintre foștii locatari a răspuns: „Încă nici acum nu e pus în siguranță în totalitate. A început să-l pună în siguranță. Zice că pe la sfârșitul lunii noiembrie vom putea intra. O parte din noi, nu va putea să intre toată lumea.”

Pentru cei care au plecat din locuințe după explozie, rămâne incert și ce vor mai găsi înăuntru. „Eu sper că da. Ce se mai poate recupera acum. Acte, eu știu. Lucruri nu știu dacă se va mai putea lua ceva, dar vom vedea”, a spus fostul locatar.

Întoarcerea acasă ar putea dura ani

Același locatar spune că, din informațiile primite, o parte a blocului ar urma să fie demolată. El nu se așteaptă la o revenire rapidă în locuință: „Acasă, cum definitiv, să ne întoarcem? Durează ani de zile. Din câte am înțeles la ultima ședință cu domnul Ciucu, ne zicea că doar actele vor dura doi ani de zile, cu autorizația de reconstruire, cu toate.”

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