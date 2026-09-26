Incendiu la Băile Olănești, în apropiere de Schitul Iezer: aproximativ 13 hectare afectate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 07:14

Un incendiu de vegetație uscată izbucnit în fondul forestier din Băile Olănești a afectat, potrivit ultimei estimări comunicate, aproximativ 13 hectare. Focul nu era localizat la momentul actualizării, iar pompierii urmau să reia operațiunile de stingere sâmbătă dimineață, după retragerea forțelor din zona greu accesibilă.

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