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Incendiu la Băile Olănești, în apropiere de Schitul Iezer: aproximativ 13 hectare afectate

Incendiu de vegetație la Băile Olănești

Incendiu de vegetație la Băile Olănești

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 07:14

Un incendiu de vegetație uscată izbucnit în fondul forestier din Băile Olănești a afectat, potrivit ultimei estimări comunicate, aproximativ 13 hectare. Focul nu era localizat la momentul actualizării, iar pompierii urmau să reia operațiunile de stingere sâmbătă dimineață, după retragerea forțelor din zona greu accesibilă.

Vântul a favorizat extinderea incendiului

La sosirea echipajelor, suprafața afectată era estimată la aproximativ 10 hectare. Ulterior, incendiul s-a extins cu încă aproximativ trei hectare, pe fondul vântului puternic.

Zona se află la circa trei kilometri de mers pe jos de Schitul Iezer, iar accesul dificil îngreunează intervenția.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vâlcea, nu au fost înregistrate victime. Situația rămâne în evoluție, astfel că suprafața afectată și stadiul intervenției pot suferi modificări.

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