Trenuri anulate și călători transportați cu microbuzul între stații, din octombrie. Ce curse sunt afectate de lucrările CFR

Lucrările la infrastructura feroviară din stația Târgu Jiu vor schimba circulația mai multor trenuri InterRegio începând din 5 octombrie. Unele curse vor fi anulate integral sau pe anumite porțiuni, iar pentru altele pasagerii vor fi transportați rutier între stații, potrivit unui anunț publicat vineri, 25 septembrie, de CFR Călători. Lucrările sunt efectuate la solicitarea CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare.
Trenuri anulate integral sau parțial
Schimbările nu au aceeași perioadă de aplicare pentru toate trenurile. Cele mai importante modificări anunțate de operator sunt:
IR 1825, București Nord – Craiova – Târgu Jiu, va circula doar până la Craiova între 5 octombrie și 4 noiembrie. Segmentul Craiova – Târgu Jiu se anulează.
IR 1826, Târgu Jiu – Craiova – București Nord, va circula doar pe segmentul Craiova – București Nord între 6 octombrie și 5 noiembrie.
IR 16026, Deva – București Nord, se anulează pe întregul traseu între 5 octombrie și 6 noiembrie.
IR 1821 și IR 1822, pe relația București Nord – Arad și retur, se anulează din noaptea de 5 spre 6 octombrie până în noaptea de 4 spre 5 noiembrie.
Unde sunt transbordați călătorii
Pe alte rute, călătoria va continua cu mijloace auto între stațiile afectate, apoi cu un alt tren:
Pentru IR 1835, pe ruta București Nord – Cluj-Napoca, pasagerii vor fi transbordați între Copăcioasa și Târgu Jiu. De acolo, trenul IR 12835 pleacă la ora 22:16 spre Cluj-Napoca, via Teiuș. Măsura se aplică din noaptea de 5 spre 6 octombrie până în noaptea de 4 spre 5 noiembrie.
Pentru IR 1836, pe ruta Cluj-Napoca – București Nord, transbordarea se face între Târgu Jiu și Cărbunești. Călătorii își continuă drumul cu IR 16436, care pleacă din Cărbunești la 16:32 și ajunge în București Nord la 22:04. Modificarea este valabilă între 5 octombrie și 5 noiembrie.
O schimbare începe mai devreme, pe 4 octombrie: trenul IR 16025 București Nord – Deva se anulează până la 5 noiembrie.
În locul său va circula IR 16425 pe ruta București Nord – Filiași – Cărbunești, prin Cărbunești în loc de Turceni. Trenul pleacă din București Nord la 09:00 și ajunge la Cărbunești la 14:10; de aici, CFR Călători asigură transbordarea pasagerilor până la Târgu Jiu.
Cum verifici trenul înainte de plecare
CFR Călători anunță și modificări pentru unele trenuri Regio, cu transbordări care vor fi comunicate local, în stații. Călătorii pot verifica mersul trenurilor, pot introduce numărul cursei în aplicația „Trenul Meu” sau pot suna la 021 9521 – INFO CFR pentru traficul intern. Informații pot fi cerute și personalului din stații.