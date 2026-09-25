Trenuri anulate și călători transportați cu microbuzul între stații, din octombrie. Ce curse sunt afectate de lucrările CFR

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 19:03

Lucrările la infrastructura feroviară din stația Târgu Jiu vor schimba circulația mai multor trenuri InterRegio începând din 5 octombrie. Unele curse vor fi anulate integral sau pe anumite porțiuni, iar pentru altele pasagerii vor fi transportați rutier între stații, potrivit unui anunț publicat vineri, 25 septembrie, de CFR Călători. Lucrările sunt efectuate la solicitarea CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare.

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