MAE, după explozia din Atena și incendiul de pe feribotul din Mykonos: Nu există cetăţeni români printre persoanele afectate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 17:10

Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, că până la acest moment autoritățile locale nu au notificat Ambasada României la Atena cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate de explozia care a provocat prăbușirea unei clădiri în centrul Atenei sau de incendiul izbucnit la bordul unui feribot aflat în largul insulei grecești Mykonos.

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