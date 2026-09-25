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Apa caldă se oprește din nou în București. Aproape 1.900 de blocuri, afectate: zonele vizate

Calorifer/ Profimedia

Calorifer/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 16:41

Apa caldă va fi oprită din nou în mai multe zone din București, începând cu 28 septembrie 2026, din cauza unor lucrări de modernizare a rețelei de termoficare din Sectoarele 4 și 5. Aproape 1.900 de blocuri vor fi afectate temporar de intervenții, potrivit anunțului făcut vineri de Termoenergetica într-o postare pe Facebook. Intervențiile sunt realizate în cadrul proiectului POIM „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” și vizează modernizarea și creșterea siguranței rețelei termice primare.

Potrivit sursei citate, în Sectorul 5 lucrările sunt programate pentru perioada 28–30 septembrie, în zona Strada Nuțu Ion - Drumul Taberei.

În acest sector vor fi afectate temporar 48 de puncte termice, care alimentează aproximativ 743 de blocuri din zonele Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Petre Ispirescu, Dumbrava Nouă, Șoseaua Alexandriei și străzile adiacente.

Reluarea furnizării se va face etapizat, până la data de 3 octombrie, spun reprezentanții companiei de termoficare.

În Sectorul 4, lucrările se vor desfășura în perioada 28 septembrie - 9 octombrie și presupun montarea și conectarea unor conducte noi la rețeaua existentă.

Conform reprezentanților Termoenergetica, intervențiile vor afecta temporar 72 de puncte termice și două module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri din zonele Luică, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu, Berceni, Olteniței, Șerban Vodă, Giurgiului, Nițu Vasile, Emil Racoviță și Alexandru Obregia.

"Lucrările sunt necesare, pentru modernizarea și creșterea siguranței rețelei de termoficare a Capitalei", mai transmite Termoenergetica.

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