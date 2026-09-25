Apa caldă se oprește din nou în București. Aproape 1.900 de blocuri, afectate: zonele vizate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 16:41

Apa caldă va fi oprită din nou în mai multe zone din București, începând cu 28 septembrie 2026, din cauza unor lucrări de modernizare a rețelei de termoficare din Sectoarele 4 și 5. Aproape 1.900 de blocuri vor fi afectate temporar de intervenții, potrivit anunțului făcut vineri de Termoenergetica într-o postare pe Facebook. Intervențiile sunt realizate în cadrul proiectului POIM „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” și vizează modernizarea și creșterea siguranței rețelei termice primare.

Distribuie articolul