Bătrâni păcăliți să-și dea casele și banii. Cum ar fi funcționat schema de 850.000 de euro din Brașov

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 sept. 2026, 21:06

O grupare suspectată că, timp de patru ani, a înșelat mai multe persoane, cele mai multe vârstnice, a fost destructurată de procurorii DIICOT Brașov. Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi pus la punct o schemă prin care victimele erau convinse să transfere sume importante de bani sau să le acorde acces la conturi și să îi împuternicească pentru tranzacții imobiliare.

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