Bătrâni păcăliți să-și dea casele și banii. Cum ar fi funcționat schema de 850.000 de euro din Brașov

O grupare suspectată că, timp de patru ani, a înșelat mai multe persoane, cele mai multe vârstnice, a fost destructurată de procurorii DIICOT Brașov. Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi pus la punct o schemă prin care victimele erau convinse să transfere sume importante de bani sau să le acorde acces la conturi și să îi împuternicească pentru tranzacții imobiliare.
În dosar sunt cercetate șapte persoane, șase bărbați și o femeie, cu vârste între 40 și 67 de ani. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat în perioada 2022–2026, iar numărul victimelor identificate până în prezent este de 13. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 850.000 de euro.
Gruparea din Brașov ar fi fost coordonată de un bărbat de 45 de ani
Potrivit procurorilor, gruparea s-ar fi format în anul 2022, în județul Brașov. La început, din aceasta ar fi făcut parte patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior încă doi inculpați.
Coordonarea grupării ar fi fost asigurată de un bărbat în vârstă de 45 de ani. Scopul urmărit de membrii grupării ar fi fost obținerea unor sume importante de bani prin inducerea în eroare a unor persoane vulnerabile.
Cei șapte inculpați au fost reținuți și sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în forma autorat și complicitate, precum și favorizarea făptuitorului.
Cum ar fi fost convinse victimele să dea banii și să cedeze controlul asupra proprietăților
Anchetatorii susțin că liderul grupării ar fi avut rolul principal în abordarea și manipularea persoanelor vătămate. Acesta le-ar fi prezentat promisiuni privind achiziții de imobile sau presupuse activități comerciale cu randamente financiare foarte bune.
În alte situații, bărbatul le-ar fi convins să îi acorde împuterniciri pentru gestionarea conturilor bancare și pentru reprezentarea lor la încheierea unor contracte sau antecontracte de vânzare-cumpărare a unor imobile.
„Liderul, un inculpat în vârstă de 45 de ani, și-a asumat rolul de a induce în eroare persoanele vătămate, convingându-le fie să îi transfere sume mari de bani sub promisiuni nereale de achiziții ale unor imobile ori de derulare a unor presupuse activități comerciale cu un randament financiar foarte bun, ori determinându-le să îl împuternicească pentru a le gestiona conturile bancare și a le reprezenta la încheierea unor contracte sau antecontracte de vânzare-cumpărare a unor imobile”, au transmis anchetatorii.
După ce victimele ar fi fost convinse să urmeze indicațiile sale, bărbatul și-ar fi însușit integral banii rezultați în urma tranzacțiilor, susțin procurorii.
Ulterior, pentru a menține situația creată, acesta ar fi continuat să le inducă în eroare și le-ar fi determinat să încheie contracte de împrumut. Aceste documente ar fi avut rolul de a legitima intrarea sa în posesia sumelor de bani.
Membrii grupării ar fi avut roluri bine stabilite
Anchetatorii susțin că schema nu ar fi fost pusă în aplicare de o singură persoană. Fiecare dintre ceilalți membri ai grupării ar fi avut sarcini precise, astfel încât scenariile prezentate victimelor să pară credibile.
Unii inculpați s-ar fi ocupat de identificarea persoanelor vulnerabile, considerate potrivite pentru a fi înșelate. Alții ar fi jucat rolul cumpărătorilor în cadrul antecontractelor de vânzare-cumpărare.
O altă parte dintre inculpați ar fi redactat contractele de împrumut prin care liderul grupării ar fi încercat să justifice intrarea în posesia banilor obținuți după vânzarea imobilelor victimelor.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi mers mai departe și după încheierea tranzacțiilor. Aceștia ar fi reprezentat persoanele vătămate în procese civile care aveau ca obiect anularea contractelor de vânzare-cumpărare.
Au apărut și personaje inventate pentru ca scenariile să pară reale
În cadrul schemei, inculpații ar fi intervenit și în proceduri succesorale, pentru obținerea unor certificate de moștenitor. Documentele ar fi fost folosite ulterior în cadrul unor vânzări frauduloase de bunuri imobile.
În alte cazuri, susțin procurorii, membrii grupării ar fi semnat în calitate de martori angajamente de plată sau ar fi interpretat diverse personaje pentru ca poveștile prezentate victimelor să fie cât mai convingătoare.
Printre rolurile pe care le-ar fi interpretat se numără „secretara evaluatorului”, „doamna avocat” și „secretara de la primărie”.
13 persoane ar fi fost înșelate, iar prejudiciul ajunge la 850.000 de euro
În intervalul 2022–2026, inculpații ar fi reușit să inducă în eroare 13 persoane, potrivit anchetatorilor. Prejudiciul total estimat în dosar este de aproximativ 850.000 de euro.
Schema ar fi inclus și o etapă prin care victimele erau ținute departe de autorități. Unul dintre inculpați, în vârstă de 47 de ani și de profesie jurist, le-ar fi reprezentat în procesele civile privind anularea contractelor de vânzare-cumpărare.
„Pentru a evita ca persoanele vătămate să formuleze plângeri penale, unul dintre inculpați, în vârstă de 47 de ani, de profesie jurist, le reprezenta în procese civile având ca obiect anularea contractelor de vânzare-cumpărare, promițându-le că le va recupera proprietățile, scopul real fiind de a le menține sub control și de a evita ca acestea să se adrese autorităților”, au precizat cei de la DIICOT.
Ce au găsit anchetatorii la percheziții
În cadrul perchezițiilor efectuate în dosar, procurorii au identificat și ridicat documente, precum și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
După administrarea probatoriului și reținerea celor șapte inculpați, procurorii DIICOT Brașov au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov.
Anchetatorii au cerut arestarea preventivă a celor șapte persoane pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost desfășurate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov.
DIICOT precizează că, pe întreaga durată a procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.