Iubitul Valentinei, surprins singur în mașină pe traseul spre râul Olt. Vlad Bălțățeanu s-ar afla în Italia

Publicat 27 sept. 2026, 08:25 Sursă Realitatea PLUS

Presupusul criminal al Valentinei, tânăra în vârstă de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt s-ar ascunde în Italia. Vlad Bălțățeanu, iubitul femeii ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în momentul în care a fugit de acasă.

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