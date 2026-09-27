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Iubitul Valentinei, surprins singur în mașină pe traseul spre râul Olt. Vlad Bălțățeanu s-ar afla în Italia

Vlad Băltățeanu și Valentina

Vlad Băltățeanu și Valentina

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Scris deRealitatea.NET
Publicat27 sept. 2026, 08:25
SursăRealitatea PLUS

Presupusul criminal al Valentinei, tânăra în vârstă de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt s-ar ascunde în Italia. Vlad Bălțățeanu, iubitul femeii ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în momentul în care a fugit de acasă.

Anchetatorii verifică imaginile camerelor de supraveghere pentru a reconstitui traseul parcurs de Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei și principalul suspect în cazul morții tinerei de 28 de ani.

Femeia a fost găsită fără viață într-o valiză, în râul Olt. Bărbatul ar fi părăsit țara și s-ar afla în Italia, însă locul în care se află nu a fost stabilit cu certitudine.

Ce arată imaginile de pe traseul spre Olt

Polițiștii au analizat înregistrări de pe traseul dintre locuința din județul Vâlcea și zona în care a fost descoperită valiza. Imaginile verificate până acum l-ar surprinde pe Vlad Bălțățeanu singur în autoturism în timpul deplasării către râul Olt.

Prezența sa singur în mașină nu exclude posibilitatea ca o altă persoană să fi fost implicată în alte momente. Anchetatorii continuă să verifice această ipoteză și încearcă să stabilească succesiunea evenimentelor dinaintea descoperirii trupului tinerei.

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