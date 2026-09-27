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Social· 1 min citire
Iubitul Valentinei, surprins singur în mașină pe traseul spre râul Olt. Vlad Bălțățeanu s-ar afla în Italia
Vlad Băltățeanu și Valentina
Publicat27 sept. 2026, 08:25
SursăRealitatea PLUS
Presupusul criminal al Valentinei, tânăra în vârstă de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt s-ar ascunde în Italia. Vlad Bălțățeanu, iubitul femeii ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în momentul în care a fugit de acasă.
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