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Social· 1 min citire
Bijuterii din aur de 100.000 de euro, furate în Neamț. Doi suspecți, arestați preventiv
Căutări ale bijuteriilor
Publicat26 sept. 2026, 07:40
SursăRealitatea PLUS
Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar privind furtul unor bijuterii din aur, evaluate la 100.000 de euro, în județul Neamț. În timpul anchetei, polițiștii au găsit podoabele îngropate în curtea unuia dintre suspecți, alături de bani.
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