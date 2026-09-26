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Bijuterii din aur de 100.000 de euro, furate în Neamț. Doi suspecți, arestați preventiv

Căutări ale bijuteriilor

Căutări ale bijuteriilor

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 07:40
SursăRealitatea PLUS

Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar privind furtul unor bijuterii din aur, evaluate la 100.000 de euro, în județul Neamț. În timpul anchetei, polițiștii au găsit podoabele îngropate în curtea unuia dintre suspecți, alături de bani.

Furtul, reclamat de proprietarul bijuteriilor

Investigația a început după ce un bărbat de 33 de ani a sesizat poliția că persoane necunoscute i-au furat bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat doi suspecți, în vârstă de 42 și 43 de ani, din județele Vrancea și Brașov. Anchetatorii au descoperit bijuteriile îngropate în curtea unuia dintre ei. Au fost găsite și sume de bani: 84.000 de lei și 2.570 de euro.

Cei doi bărbați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

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