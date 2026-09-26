Șofer fără permis, urmărit de polițiști până pe plaja din Saturn. Etilotestul a indicat 0,80 mg/l

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 14:45

Un șofer de 26 de ani care nu a oprit la semnalul polițiștilor pe DN 39 a fost urmărit până în stațiunea Saturn, unde a intrat cu mașina pe plajă. Bărbatul a fost oprit ulterior în Mangalia. Potrivit IPJ Constanța, nu avea permis de conducere, iar etilotestul a indicat 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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