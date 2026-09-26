Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Șofer fără permis, urmărit de polițiști până pe plaja din Saturn. Etilotestul a indicat 0,80 mg/l

Poliție (foto: profimedia)

Poliție (foto: profimedia)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 14:45

Un șofer de 26 de ani care nu a oprit la semnalul polițiștilor pe DN 39 a fost urmărit până în stațiunea Saturn, unde a intrat cu mașina pe plajă. Bărbatul a fost oprit ulterior în Mangalia. Potrivit IPJ Constanța, nu avea permis de conducere, iar etilotestul a indicat 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A intrat cu mașina pe plajă

Incidentul a avut loc vineri, 25 septembrie, în jurul orei 23:30. Polițiștii din Mangalia i-au făcut semn șoferului să oprească pe DN 39, însă acesta și-a continuat deplasarea, iar echipajul a pornit în urmărirea lui.

Ajuns în Saturn, bărbatul a intrat cu autoturismul pe plajă. Potrivit polițiștilor, a întors folosind frâna de ajutor, apoi a accelerat către strada Lavrion. Mașina a fost interceptată și oprită pe strada M.I. Dobrogeanu din Mangalia.

Reținut pentru 24 de ore

Testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, necesare stabilirii alcoolemiei în sânge. Verificările polițiștilor au arătat că nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit informațiilor comunicate sâmbătă, 26 septembrie, urma să fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia. Acesta este cercetat într-un dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mangaliasaturnjudetul constantasofer fara permisalcool la volanurmarire

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe