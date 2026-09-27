Fermierii ar putea primi despăgubiri pentru culturile afectate de secetă din 2027. Ce prevede noul mecanism

Publicat 27 sept. 2026, 09:43 Sursă Realitatea PLUS

Fermierii care primesc plăți directe pe hectar ar putea beneficia, din primăvara anului 2027, de un mecanism prin care să își recupereze cheltuielile de înființare a culturilor afectate de secetă. Măsura, pregătită împreună cu Banca Mondială, figurează în Programul de Guvernare 2026–2028. Este, deocamdată, o propunere, nu un sistem deja operațional.

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