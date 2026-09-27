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Fermierii ar putea primi despăgubiri pentru culturile afectate de secetă din 2027. Ce prevede noul mecanism

Fermieri

Fermieri

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Scris deDarius Stănescu
Publicat27 sept. 2026, 09:43
SursăRealitatea PLUS

Fermierii care primesc plăți directe pe hectar ar putea beneficia, din primăvara anului 2027, de un mecanism prin care să își recupereze cheltuielile de înființare a culturilor afectate de secetă. Măsura, pregătită împreună cu Banca Mondială, figurează în Programul de Guvernare 2026–2028. Este, deocamdată, o propunere, nu un sistem deja operațional.

Ce ar acoperi mecanismul pentru fermieri

Potrivit informațiilor prezentate, protecția minimă ar urma să vizeze costurile de înființare pentru o cultură în cazul unei calamități, inclusiv al secetei. Fermierii ar putea opta separat pentru o poliță suplimentară care să acopere și pierderile de venit.

Documentul citat de Agerpres confirmă obiectivul recuperării cheltuielilor de înființare a culturilor pentru beneficiarii de plăți directe pe hectar, precum și posibilitatea unei asigurări. Detaliile privind cultura acoperită, polițele suplimentare și condițiile de acordare trebuie însă clarificate prin regulile de aplicare.

Măsuri pregătite și pentru zootehnie

În paralel, sunt vizate măsuri pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine, afectate de restricțiile sanitar-veterinare. ANSVSA a arătat că aplicarea planului de vaccinare este o condiție pentru reluarea și stabilizarea exporturilor de animale.

Sunt avute în vedere și măsuri de vaccinare și biosecuritate în fermele de ovine și caprine. Pentru sectorul porcin, propunerea menționată prevede delimitarea unor zone libere de pestă porcină africană, astfel încât restricțiile privind achiziția și procesarea porcilor să poată fi eliminate acolo unde situația sanitar-veterinară permite acest lucru. Aceste măsuri nu trebuie prezentate ca restricții deja ridicate.

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