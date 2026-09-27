Prețul motorinei ar putea depăși 12 lei pe litru în România. Ce se poate întâmpla de la 1 octombrie

Motorina ar putea depăși pragul de 12 lei pe litru în România dacă Statele Unite ar interzice exporturile, iar restricția ar persista. Separat, șoferii așteaptă decizia Ministerului Finanțelor privind reducerea temporară a accizei, stabilită în prezent doar până la 30 septembrie.
Cât ar putea costa motorina
Potrivit calculelor AEI, o interdicție completă a exporturilor americane ar putea adăuga aproximativ 0,51–1,20 lei la prețul unui litru de motorină în România.
La 26 septembrie, motorina standard costa în jur de 10,95–11,05 lei pe litru, în funcție de stație. Pe baza acestor prețuri, pragul de 12 lei ar putea fi depășit în scenariul unei scumpiri apropiate de limita superioară estimată.
Dumitru Chisăliță, președintele AEI, subliniază că restricția americană este, deocamdată, o propunere, nu o decizie adoptată. În analiza sa, pragul de 11,50 lei pe litru ar putea fi atins în una-două săptămâni de la anunțarea unei interdicții totale, dacă piața europeană ar reacționa. Un preț de 12,20 lei pe litru ar putea apărea în trei-șase săptămâni, dar numai dacă restricția persistă, alternativele de aprovizionare sunt insuficiente și majorările angro ajung la pompă.
Ce se întâmplă cu acciza
Reducerea temporară de 25% a accizei la motorina standard este stabilită pentru perioada 16–30 septembrie. Potrivit Ministerului Finanțelor, aceasta echivalează cu 701,07 lei la 1.000 de litri, adică aproximativ 70 de bani pe litru. Nivelul aplicabil de la 1 octombrie depinde de următoarea evaluare a ministerului; prin urmare, o scumpire automată cu 70 de bani la acea dată nu poate fi prezentată drept certă.
Mecanismul de reducere a accizei face parte din măsurile instituite prin Legea nr. 162/2026 pentru perioada de criză de pe piața petrolieră, care se încheie la 31 octombrie 2026, dacă nu este prelungită. Reducerea este reevaluată la fiecare două săptămâni și poate varia în funcție de cotațiile internaționale și de prețul mediu la pompă. Așadar, la 30 septembrie se încheie intervalul pentru care a fost stabilit nivelul actual al reducerii, nu cadrul legal al măsurii.
Cât costă carburanții
Prețurile diferă de la o stație la alta. Printre valorile afișate recent se numără 10,97 lei pe litru pentru motorina standard, 11,78 lei pentru motorina premium, 10,05 lei pentru benzina standard și 10,62 lei pentru benzina premium. Pentru GPL, prețurile indicate erau de aproximativ 4,67–4,70 lei pe litru.
La aceste valori, alimentarea cu 50 de litri de GPL, la 4,70 lei pe litru, ar costa 235 de lei. Aceeași cantitate de benzină standard, la 10,05 lei pe litru, ar costa 502,50 lei, iar 50 de litri de motorină standard, la 10,97 lei pe litru, ar costa 548,50 lei.
Diferențele de preț la alimentare sunt de 267,50 lei, respectiv 313,50 lei. Ele nu reprezintă însă automat economii identice pentru aceeași distanță parcursă: calculul depinde și de consumul mașinii și de compatibilitatea ei cu GPL-ul.