Prețul motorinei ar putea depăși 12 lei pe litru în România. Ce se poate întâmpla de la 1 octombrie

Publicat 27 sept. 2026, 09:36 Sursă Realitatea PLUS

Motorina ar putea depăși pragul de 12 lei pe litru în România dacă Statele Unite ar interzice exporturile, iar restricția ar persista. Separat, șoferii așteaptă decizia Ministerului Finanțelor privind reducerea temporară a accizei, stabilită în prezent doar până la 30 septembrie.

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