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Un nou cutremur în Vrancea, la primele ore ale dimineții. Ce magnitudine a avut
Cutremur Vrancea
Publicat28 sept. 2026, 08:22
Actualizat28 sept. 2026, 08:27
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter (ml), s-a produs luni, 28 septembrie 2026, la ora 06:48, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutrmurul s-a produs la adâncimea de 80,7 kilometri.
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