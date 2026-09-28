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Un nou cutremur în Vrancea, la primele ore ale dimineții. Ce magnitudine a avut

Cutremur Vrancea

Cutremur Vrancea

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Scris deCatalina Anghel
Publicat28 sept. 2026, 08:22
Actualizat28 sept. 2026, 08:27

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter (ml), s-a produs luni, 28 septembrie 2026, la ora 06:48, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutrmurul s-a produs la adâncimea de 80,7 kilometri.

Cutremur în Vrancea, 28 septembrie 2026: datele oficiale

Seismul a avut loc la ora 06:48:31, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, cea mai activă regiune seismică din țară. INCDFP a încadrat evenimentul la categoria „cutremur slab", cu magnitudinea ml 3,3.

Adâncimea la care s-a produs cutremurul este de 80,7 kilometri, specifică seismelor intermediare din zona Vrancea.

Cât de aproape de orașe s-a produs seismul

Potrivit INCDFP, epicentrul se află în apropierea următoarelor localități:

  • 38 km sud de Focșani

  • 59 km sud de Buzău

  • 73 km est de Sfântu Gheorghe

  • 84 km est de Brașov

  • 96 km nord-est de Ploiești

  • 98 km sud de Bârlad

De ce Vrancea este zona cu cea mai frecventă activitate seismică

Zona Vrancea, aflată la curbura Carpaților, generează cele mai multe cutremure de adâncime intermediară din România. Seismele de acolo sunt monitorizate permanent de INCDFP, iar mișcările de mică magnitudine, precum cel de astăzi, sunt frecvente.

Cum te pregătești în caz de cutremur

Specialiștii recomandă ca populația să cunoască regulile de bază pentru situațiile de risc seismic:

  • adăpostiți-vă lângă pereții de rezistență sau sub o masă solidă, departe de geamuri și obiecte care pot cădea;

  • nu folosiți liftul în timpul unui seism;

  • pregătiți un rucsac de urgență cu documente, apă, lanternă și trusă de prim ajutor;

  • informați-vă exclusiv din surse oficiale, precum INCDFP, DSU sau ISU.

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