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Extern· 2 min citire

Explozie în zona demilitarizată, care separă cele două Corei: trei militari, răniți

DMZ/ Profimedia

DMZ/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat21 sept. 2026, 09:07
Actualizat21 sept. 2026, 09:08

Incident grav în zona demilitarizată care separă cele două Corei. Trei militari sud-coreeni care desfăşurau o operaţiune la sud de Linia de Demarcaţie Militară, în sectorul vestic al Zonei Demilitarizate (DMZ), au fost răniţi într-o explozie, a anunţat luni Statul Major Interarme al Coreei de Sud (JCS) într-un comunicat, potrivit Reuters.

Din primele informații, doi dintre răniți au fost evacuaţi cu elicopterul, iar cel de-al treilea urma să fie transportat pe cale rutieră înainte de a fi preluat și el tot cu elicopterul, a mai precizat JCS, potrivit jurnaliștilor de la Reuters.

Presa sud-coreeană a relatat luni dimineaţă că explozia ar fi putut fi provocată de o mină.

Conform estimărilor armatei sud-coreene, peste 800.000 de mine sunt răspândite în DMZ, o zonă tampon cu o lăţime de 4 km care împarte Peninsula Coreeană. Multe dintre aceste dispozitive datează din Războiul din Coreea (1950-1953), însă există și mine care au fost amplasate în anii ce au urmat, sau chiar mai recent, pentru a împiedica infiltrările inamice.

Zona demilitarizată dintre cele două Corei, una dintre cele mai militarizate frontiere din lume

DMZ se întinde pe aproximativ 250 de kilometri, traversând peninsula coreeană de la Marea Galbenă până la Marea Japoniei. În interiorul zonei sunt interzise acțiunile ostile, iar accesul este strict reglementat. Armistițiul prevedea retragerea forțelor militare și a echipamentelor din această zonă, tocmai pentru a reduce riscul unor incidente care ar putea duce la reluarea ostilităților.

În ciuda denumirii, DMZ este una dintre cele mai sensibile zone de frontieră din lume, fiind înconjurată de importante dispozitive militare ale celor două state. Există însă și o particularitate: restricțiile privind activitatea umană au permis, în anumite sectoare, conservarea unor ecosisteme și a unor habitate naturale relativ neafectate de dezvoltarea urbană.

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