Explozie în zona demilitarizată, care separă cele două Corei: trei militari, răniți

Publicat 21 sept. 2026, 09:07 Actualizat 21 sept. 2026, 09:08

Incident grav în zona demilitarizată care separă cele două Corei. Trei militari sud-coreeni care desfăşurau o operaţiune la sud de Linia de Demarcaţie Militară, în sectorul vestic al Zonei Demilitarizate (DMZ), au fost răniţi într-o explozie, a anunţat luni Statul Major Interarme al Coreei de Sud (JCS) într-un comunicat, potrivit Reuters.

Distribuie articolul