Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Explozie în zona demilitarizată, care separă cele două Corei: trei militari, răniți
DMZ/ Profimedia
Publicat21 sept. 2026, 09:07
Actualizat21 sept. 2026, 09:08
Incident grav în zona demilitarizată care separă cele două Corei. Trei militari sud-coreeni care desfăşurau o operaţiune la sud de Linia de Demarcaţie Militară, în sectorul vestic al Zonei Demilitarizate (DMZ), au fost răniţi într-o explozie, a anunţat luni Statul Major Interarme al Coreei de Sud (JCS) într-un comunicat, potrivit Reuters.
Citește și
- 10:41Tranzacție de 20 de miliarde de dolari, blocată la Washington. Rafinăria Petrotel din Ploiești, prinsă în acordul Lukoil–Carlyle
- 09:55Turcia construiește o linie feroviară de mare viteză la Marea Neagră: va avea peste 500 de kilometri și va merge cu până la 250 km/h
- 09:47„Părăsiți Iranul acum!” SUA, mesaj urgent pentru cetățenii americani pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
- 09:32Zelenski a vorbit cu Trump și anunță o nouă întâlnire la New York: „Suntem pregătiți să facem pași cu adevărat importanți”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News