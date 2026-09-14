Profesor cubanez de dans, suspectat că a coordonat sabotaje în România și alte state UE. Legătura cu Rusia

Un profesor cubanez de dans stabilit în Rusia ar fi coordonat o rețea de persoane recrutate pentru acte de sabotaj în mai multe state ale Uniunii Europene, inclusiv în România. Un fost militar columbian trimis la București ar fi primit misiunea de a fotografia mai multe obiective și apoi de a incendia o instalație de reciclare.
Un profesor cubanez de dans stabilit în Rusia ar fi coordonat o rețea de persoane recrutate pentru acte de sabotaj în mai multe state ale Uniunii Europene, inclusiv în România. Suspectul ar fi acționat în beneficiul serviciilor ruse de informații și și-ar fi recrutat oamenii inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, iar investigația îl identifică drept Oemis Romagoza Durruthy, cetățean cubanez stabilit de cel puțin șapte ani în Rusia și devenit ulterior cetățean rus. În mediul online, acesta ar fi folosit, printre altele, pseudonimele „Dios” și „Adrian”.
Un fost militar columbian, trimis la București
Unul dintre oamenii recrutați de Romagoza ar fi fost Luis Alfonso Murillo Diosa, fost militar columbian care intenționa inițial să se înroleze în armata ucraineană. Murillo intrase într-un grup de Facebook destinat latino-americanilor interesați să lupte în Ucraina, iar acolo ar fi fost contactat de „Dios”, care s-ar fi prezentat drept membru al unui „grup special” și i-ar fi propus „misiuni speciale” în Europa. Coordonatorul s-ar fi ocupat de la distanță de biletele de avion, cazare și transport, fără ca cei doi să se întâlnească personal.
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Murillo a ajuns la București în iulie 2024, iar de aici ar fi primit o imagine din satelit pe care erau marcate o instalație de reciclare și un puț petrolier. Misiunea ar fi presupus inițial fotografierea și filmarea celor două obiective, după care bărbatul ar fi trebuit să provoace un incendiu, însă acesta a fost reținut în timp ce se deplasa în apropierea instalației de reciclare, după ce făcuse fotografii. În fața anchetatorilor, columbianul a susținut că nu intenționa să provoace incendiul, că scopul său era să ajungă în Ucraina și că nu știa pentru cine lucra, iar în 2025 a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj, potrivit Deutsche Welle.
Cel puțin 12 persoane ar fi fost recrutate pentru sabotaje
Murillo ar fi fost doar unul dintre cel puțin 12 oameni recrutați de Romagoza pentru operațiuni în Europa. Acest tip de recruți este descris drept „agenți de unică folosință”, adică persoane racolate, de multe ori online, care pot să nu cunoască identitatea reală a celor care le plătesc și nici scopul final al misiunilor pe care le primesc. În decurs de patru luni din 2024, Romagoza ar fi transmis ordine pentru incendierea a două afaceri cu materiale de construcții din Polonia, a unui garaj de autobuze din Cehia, a instalației de reciclare din România și a unor echipamente destinate Ucrainei, produse de o companie din Lituania.
Procurorii lituanieni au atribuit public seria de atacuri serviciului rus de informații militare GRU și au plasat un cetățean cubanez stabilit în Rusia pe lista persoanelor urmărite internațional. Investigația îl identifică pe acesta drept Oemis Romagoza Durruthy.
Profesor de dans în Rusia și recrutor pe internet
Romagoza este originar din Camagüey, Cuba, și a lucrat ca profesor de dansuri latino în orașul Petrozavodsk, din nordul Rusiei, iar în înregistrări publicate online apare predând salsa, bachata și kizomba. În paralel, conturi asociate acestuia ar fi publicat anunțuri pentru recrutarea unor persoane interesate de „muncă” în Europa, iar unul dintre anunțuri căuta oameni cu experiență militară în supraveghere, informații, logistică și manevre tactice și promitea 1.500 de dolari, la care se adăugau bonusuri pentru fiecare operațiune.
Cel puțin nouă dintre persoanele recrutate de Romagoza ar fi fost prinse, iar două dintre acestea ispășesc pedepse cuprinse între șase și opt ani pentru tentativă de sabotaj sau terorism, în timp ce altele așteaptă să fie judecate. Autoritățile europene îl caută în continuare pe Romagoza, despre care se presupune că s-ar putea afla în Rusia.