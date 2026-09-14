Profesor cubanez de dans, suspectat că a coordonat sabotaje în România și alte state UE. Legătura cu Rusia

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 sept. 2026, 09:28

Un profesor cubanez de dans stabilit în Rusia ar fi coordonat o rețea de persoane recrutate pentru acte de sabotaj în mai multe state ale Uniunii Europene, inclusiv în România. Un fost militar columbian trimis la București ar fi primit misiunea de a fotografia mai multe obiective și apoi de a incendia o instalație de reciclare.

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