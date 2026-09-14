Momente de panică într-un parc din Venezuela: o atracție s-a prăbușit. 6 copii, răniți VIDEO

Publicat 14 sept. 2026, 08:48 Sursă Realitatea PLUS

Panică la un parc de distracții din Venezuela. Șapte oameni, dintre care șase copii, au fost răniți după ce o atracție s-a prăbușit. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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