Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Momente de panică într-un parc din Venezuela: o atracție s-a prăbușit. 6 copii, răniți VIDEO

Atracția "scaunele zburătoare"/ Profimedia

Atracția "scaunele zburătoare"/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 08:48
SursăRealitatea PLUS

Panică la un parc de distracții din Venezuela. Șapte oameni, dintre care șase copii, au fost răniți după ce o atracție s-a prăbușit. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Prăbușirea unei atracții mecanice într-un parc de distracții din El Callao, statul Bolívar, a provocat panică printre cei care se aflau în parcul amenajat la intrarea în localitatea din sudul țării. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, 12 septembrie.

Surse consultate de publicația Observador Guayanés au declarat că structura atracției „scaunele zburătoare” s-a prăbușit în timp ce un grup de copii se afla în instalație. Cei mai mulți dintre copii au primit rapid îngrijiri la sediul pompierilor municipali, informează pagina de instagram NOTICIAS DE VENEZUELA Y EL care publică, în principal, știri și conținut viral din Venezuela, dar și materiale despre evenimente din alte țări.

„Doar unul dintre copii a fost transportat la spital”, a declarat sursa menționată.

În imaginile video distribuite pe rețelele sociale se poate observa cum oamenii aflați în parc ridică structura pentru a-i salva pe cei rămași prinși în interior.

View on Instagram

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate cum s-a produs incidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Venezuelaparc distracţiicopii rănițiincident venezuelaaccident parc distractii

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe