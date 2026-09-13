Trump îi cere lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești. „Provoacă o penurie de motorină”

Publicat 13 sept. 2026, 20:09 Sursă Agerpres

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a transmis duminică omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că trebuie să oprească atacurile asupra rafinăriilor de motorină din Rusia. Declarația vine într-un moment în care prețurile carburanților au crescut puternic în SUA, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești, transmite AFP.

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