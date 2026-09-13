Trump îi cere lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești. „Provoacă o penurie de motorină”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a transmis duminică omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că trebuie să oprească atacurile asupra rafinăriilor de motorină din Rusia. Declarația vine într-un moment în care prețurile carburanților au crescut puternic în SUA, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești, transmite AFP.
Trump a făcut afirmațiile în timpul unei scurte discuții cu jurnaliștii, în a doua zi a sejurului său în Irlanda. Președintele american se afla pe terenul său de golf din Doonbeg.
Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la atacurile asupra rafinăriilor
Donald Trump a susținut că Ucraina poate continua să lovească alte obiective, însă nu infrastructura care produce motorină pentru piața rusă.
„Domnul Zelenski are un singur lucru de făcut. Trebuie să înceteze să lovească motorina în Rusia. Să atace ținte, dar nu motorina pentru că provoacă o penurie de motorină”, a declarat Donald Trump în fața jurnaliștilor.
Mesajul președintelui american este legat direct de situația de pe piața carburanților. Vineri, prețul motorinei a trecut pentru prima dată de pragul de 6 dolari pe galon, echivalentul a 3,78 litri.
Creșterea prețurilor a fost determinată de mai mulți factori, printre care războiul din Orientul Mijlociu și atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești.
Prețul motorinei a depășit 6 dolari pe galon
Costul tot mai ridicat al carburanților este extrem de nepopular în Statele Unite și ar putea deveni un factor important în alegerile legislative de la mijlocul mandatului, programate la începutul lunii noiembrie.
În același timp, Rusia a reacționat la atacurile repetate asupra infrastructurii sale petroliere prin prelungirea moratoriului asupra exporturilor de motorină. Măsura fusese decisă la sfârșitul lunii iulie.
Agenția americană de informații despre energie, EIA, a avertizat că situația produselor rafinate s-ar putea să nu se îmbunătățească în lunile următoare. Potrivit instituției, stocurile de motorină se află la „un nivel scăzut”, în timp ce prețurile vor rămâne „la un nivel ridicat”.
Relația Trump-Zelenski rămâne dificilă
Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut în mod repetat relații tensionate. Poziția președintelui american față de liderul ucrainean a variat, Trump părând uneori să preia argumentele Rusiei, iar alteori fiind dispus să reia sprijinul militar american pentru Kiev.
Una dintre cele mai controversate întâlniri dintre cei doi a avut loc în Biroul Oval, în februarie 2025. Atunci, președintele ucrainean a fost sever certat și admonestat pentru că, în opinia administrației americane, nu a mulțumit suficient Washingtonului. Episodul a rămas puternic în memoria publicului.
După o pauză de mai multe luni, Statele Unite au reluat recent eforturile pentru relansarea negocierilor destinate încheierii conflictului din Ucraina, război care durează de peste patru ani.
Emisarii lui Trump au mers la Moscova și Kiev
Weekendul trecut, Jared Kushner și Steve Witkoff, emisarii speciali ai președintelui american, au efectuat o vizită la Moscova, iar ulterior au mers la Kiev pentru prima dată.
Pe durata acestor vizite, ambele părți au respectat o încetare a focului. Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au fost însă reluate ulterior cu o intensitate mai mare.
Situația a continuat să se deterioreze și în sectorul feroviar ucrainean. Compania feroviară ucraineană a anunțat duminică faptul că se desfășoară un „atac sistemic” asupra infrastructurii feroviare.
Printre incidentele menționate se numără și un atac cu dronă asupra unui tren care se îndrepta spre Varșovia. Atacul nu a provocat răniți și a fost calificat drept „deliberat” de președintele Volodimir Zelenski.