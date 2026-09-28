România înăsprește pedepsele pentru abuzurile sexuale asupra minorilor. Ce se schimbă în Codul Penal, explicații de la inițiatoarea proiectului de lege

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 28 sept. 2026, 17:01

La mai puțin de o săptămână după ce Parlamentul a adoptat modificările aduse articolului 374 din Codul penal, procurorii au anunțat un nou caz de exploatare sexuală a minorilor. Situația concretă urmează să fie clarificată de instanțe, însă apariția unui asemenea dosar readuce în atenție necesitatea unor reguli adaptate formelor actuale de abuz și exploatare sexuală a copiilor.

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