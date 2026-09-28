Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe Aerodromul din Iași și a luat foc

Incident grav pe Aerodromul din Iași: un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și a luat foc. Pilotul a reușit să se evacueze, iar echipaje ISU și SMURD i-au acordat primele îngrijiri.
Un incident aviatic grav a avut loc luni, 28 septembrie, pe Aerodromul din Iași. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe pistă și a luat foc în urma impactului cu solul. Potrivit primelor informații, persoana aflată la bord a reușit să se evacueze înainte ca flăcările să cuprindă complet aeronava.
Foto. ISU Iași
La fața locului au fost trimise de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și SMURD, care acționează pentru stingerea incendiului și evaluarea stării pilotului. Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat încă detalii despre cauzele prăbușirii sau tipul exact al aeronavei.
Astăzi, 28 septembrie 2026, pompierii militari au fost solicitați să intervină la Aerodromul Iași, de pe strada Aviației, după ce turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu o aeronavă.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) din cadrul Detașamentului 1 și un echipaj medical cu medic, al Serviciului de Ambulanță Județean, cu echipajele aferente.
La sosirea forțelor de intervenție, s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultraușoară, în care se afla doar pilotul. Potrivit informațiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecțiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor.
Pilotul era conștient și prezenta escoriații la nivelul membrelor inferioare și sângerare la nivelul cavității bucale. Acesta a fost preluat de echipajul TIM și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Echipajele ISU s-au întors la bază, a transmis ISU Iași.