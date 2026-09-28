Bombardamentul rusesc de la Izmail, văzut din România. Localnicii din Tulcea au filmat exploziile - VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 10:48

Exploziile produse în urma bombardamentului rusesc asupra portului ucrainean Izmail au fost filmate de localnici de pe malul românesc al Dunării, în județul Tulcea. Imaginile surprind deflagrațiile care au luminat cerul în noaptea de duminică spre luni, în timpul atacului.

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