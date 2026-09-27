RO-Alert în Tulcea după identificarea unor ținte aeriene la granița cu Ucraina

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 21:19

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică seară, un mesaj RO-Alert de alarmă aeriană, după identificarea unor ținte în zona de graniță cu Ucraina. Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească.

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