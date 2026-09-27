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RO-Alert în Tulcea după identificarea unor ținte aeriene la granița cu Ucraina

Alertă aeriană Tulcea

Alertă aeriană Tulcea

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 21:19

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică seară, un mesaj RO-Alert de alarmă aeriană, după identificarea unor ținte în zona de graniță cu Ucraina. Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească.

Alerta a fost transmisă cu câteva minute înainte de ora 20:41, după ce în zona de graniță cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene, potrivit ISU Tulcea. Nordul județului a mai fost vizat în ultimele zile de mesaje de avertizare după detectarea unor ținte aeriene în apropierea frontierei, iar pe 24 septembrie a fost emisă o nouă alertă aeriană în nordul județului Tulcea.

În mesajul transmis duminică seară, oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturile de protecție civilă.

Oamenii, sfătuiți să stea departe de geamuri

Persoanele care nu au acces la un adăpost sunt îndemnate să rămână în locuințe, departe de geamuri și de pereții exteriori. Măsurile au fost transmise populației în contextul unei posibile incursiuni de drone în apropierea graniței României cu Ucraina. Până la această oră, nu au fost înregistrate apeluri la 112 în legătură cu alerta, a precizat ISU Tulcea.

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