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Locale· 1 min citire
RO-Alert în Tulcea după identificarea unor ținte aeriene la granița cu Ucraina
Alertă aeriană Tulcea
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică seară, un mesaj RO-Alert de alarmă aeriană, după identificarea unor ținte în zona de graniță cu Ucraina. Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească.
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