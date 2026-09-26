Premieră medicală la Sibiu: medicii au oprit o hemoragie severă fără operație clasică și au salvat uterul pacientei

O pacientă de 28 de ani care suferea de episoade repetate de hemoragie genitală severă a fost tratată printr-o intervenție endovasculară minim invazivă la Sibiu. Medicii au reușit să oprească sângerarea fără chirurgie clasică și, în același timp, să păstreze uterul pacientei.
Intervenția a fost realizată de echipele de Radiologie Intervențională din Sibiu și Cluj, în colaborare cu medicii de Obstetrică-Ginecologie și Anestezie și Terapie Intensivă. Reprezentanții spitalului sibian prezintă cazul drept o nouă premieră medicală.
Medicii au ales o procedură care să permită păstrarea uterului
Pacienta se afla în evidența echipei de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și se confrunta cu hemoragii genitale severe și recurente. Investigațiile imagistice au arătat existența unei formațiuni la nivelul endometrului, puternic vascularizată, despre care medicii au apreciat că ar putea fi un rest de produs de concepție. O astfel de situație poate provoca sângerări masive și, în anumite cazuri, poate ajunge să necesite histerectomie, adică îndepărtarea chirurgicală a uterului.
„În urma investigațiilor imagistice, medicii au identificat o imagine nodulară hipervascularizată endometrială, sugestivă pentru un rest de produs de concepție”, au transmis reprezentanții spitalului.
Având în vedere vârsta femeii, echipa medicală a urmărit atât oprirea hemoragiei, cât și conservarea uterului. După evaluarea cazului de către mai multe specialități, medicii au ales embolizarea arterială selectivă.
Procedura a fost făcută prin interiorul vaselor de sânge
Intervenția nu a presupus o operație clasică. Medicii au folosit catetere de mici dimensiuni, introduse prin vasele de sânge, și au identificat cu ajutorul imagisticii arterele care alimentau zona responsabilă de sângerare.
„Procedura s-a desfășurat prin interiorul vaselor de sânge, fără nicio tăietură chirurgicală clasică. Cu ajutorul unor catetere de mici dimensiuni și ghidați angiografic, medicii radiologi intervenționiști au identificat precis arterele care alimentau zona afectată și au introdus microparticule speciale (de 500–700 μm). Astfel, s-a blocat controlat fluxul de sânge anormal”.
Prin introducerea acestor microparticule, medicii au blocat controlat circulația sângelui către zona afectată. Spitalul anunță că rezultatul procedurii a fost unul foarte bun, iar hemoragia s-a oprit imediat.
Uterul pacientei a fost păstrat
Potrivit reprezentanților SCJU Sibiu, intervenția a avut „un rezultat procedural excelent”, iar sângerarea a fost oprită „cu păstrarea intactă a uterului”. Procedura a fost realizată de echipa de Radiologie Intervențională a Spitalului Județean Sibiu, coordonată de conf. univ. dr. Florin Grosu, împreună cu specialiștii de Radiologie Intervențională de la SCJU Cluj, coordonați de dr. Dan Duma. Pacienta a fost îngrijită și de echipa de Obstetrică-Ginecologie din Sibiu, iar pe parcursul intervenției a fost supravegheată de medicii și personalul ATI.
Medicii: recuperarea poate fi mai rapidă decât după chirurgia clasică
Reprezentanții spitalului spun că astfel de proceduri pot reduce trauma asupra pacientului și timpul necesar pentru recuperare, tocmai pentru că intervenția se face prin interiorul vaselor de sânge și nu presupune o operație clasică.
„Colaborarea dintre specialități și între centre medicale universitare reprezintă viitorul medicinei moderne”, au transmis reprezentanții SCJU Sibiu.
Potrivit acestora, cazul arată că radiologia intervențională poate oferi „soluții terapeutice moderne, cu traumă redusă pentru pacient și perioade de recuperare mult mai scurte comparativ cu chirurgia clasică”.