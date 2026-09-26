Premieră medicală la Sibiu: medicii au oprit o hemoragie severă fără operație clasică și au salvat uterul pacientei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 16:30

O pacientă de 28 de ani care suferea de episoade repetate de hemoragie genitală severă a fost tratată printr-o intervenție endovasculară minim invazivă la Sibiu. Medicii au reușit să oprească sângerarea fără chirurgie clasică și, în același timp, să păstreze uterul pacientei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre medicina româniaspital România