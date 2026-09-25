Cerșetor cu pensie de 3.500 de lei și casă, prins la Pitești. Susține că strânge până la 1.000 de lei pe zi

Un bărbat de 73 de ani, care primește o pensie de aproximativ 3.500 de lei pe lună și are propria locuință, a fost identificat în timp ce cerșea pe străzile din Pitești. Bărbatul, originar din județul Tulcea, le-ar fi spus autorităților că se deplasează în mai multe orașe din țară pentru a cere bani și că poate strânge între 700 și 1.000 de lei într-o singură zi.
Cazul a fost descoperit în timpul campaniei „Pitești fără cerșetorie”, derulată de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești împreună cu instituțiile partenere. În urma verificărilor, echipele din teren au stabilit că bărbatul are un venit lunar din pensie de aproximativ 3.500 de lei și deține o locuință în localitatea de domiciliu.
Merge în orașele în care oamenii sunt „mai darnici”
Bărbatul le-ar fi povestit celor care l-au verificat că Piteștiul nu este singurul oraș în care practică cerșetoria. Acesta ar călători în mai multe localități din țară, printre care și Timișoara, și le-ar alege în funcție de cât de generoși sunt oamenii.
Potrivit propriilor declarații, într-o singură zi poate obține între 700 și 1.000 de lei. Un alt caz în care un cerșetor a fost prins după ce strânsese peste 1.000 de lei într-o singură zi a fost relatat anterior după o intervenție a polițiștilor locali din Iași. În cazul bărbatului de 73 de ani, sumele de 700-1.000 de lei reprezintă însă ceea ce acesta le-ar fi declarat autorităților. Nu a fost precizat câte zile pe lună merge la cerșit și nici dacă veniturile despre care vorbește au fost verificate independent.
Pe ce spune că își cheltuiește banii
Bărbatul le-ar fi oferit autorităților și detalii despre modul în care folosește o parte dintre banii obținuți. Potrivit declarațiilor sale, sumele strânse din cerșit nu sunt destinate doar cheltuielilor de bază. Acesta ar fi spus că oferă bani unor femei, se cazează la hotel și folosește exclusiv taxiul pentru deplasări. Inclusiv atunci când merge în diferite zone pentru a cerși, bărbatul ar apela la acest mijloc de transport. Cazul a fost prezentat în cadrul campaniei desfășurate la Pitești tocmai pentru a arăta că situațiile persoanelor care cer bani pe stradă pot fi foarte diferite și că nu toate se află într-o stare de vulnerabilitate financiară, conform presei locale.
Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să nu încurajeze cerșetoria
Direcția de Asistență Socială din Pitești precizează însă că nu toate persoanele care cer bani pe stradă se află în situația bărbatului de 73 de ani. Există și oameni aflați într-o vulnerabilitate reală, care au nevoie de sprijin și care pot fi îndrumați către serviciile sociale disponibile. În același timp, echipele care fac verificări pe teren întâlnesc și persoane care au venituri sau locuințe, dar continuă să practice cerșetoria pentru a obține bani în plus. Campania „Pitești fără cerșetorie” urmărește identificarea acestor situații, dar și evaluarea celor care au cu adevărat nevoie de ajutor.
Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să ia în calcul, înainte de a oferi bani unei persoane care cerșește, faptul că situația reală poate fi diferită de cea sugerată de aparențe. Sprijinul poate fi direcționat către serviciile sociale, unde persoanele vulnerabile pot primi ajutor în funcție de nevoile lor.
„Uneori, ajutorul adevărat înseamnă să îndrumăm o persoană către serviciile sociale de care poate beneficia”, este mesajul transmis în cadrul campaniei „Pitești fără cerșetorie”.