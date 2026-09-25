Cerșetor cu pensie de 3.500 de lei și casă, prins la Pitești. Susține că strânge până la 1.000 de lei pe zi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 10:38

Un bărbat de 73 de ani, care primește o pensie de aproximativ 3.500 de lei pe lună și are propria locuință, a fost identificat în timp ce cerșea pe străzile din Pitești. Bărbatul, originar din județul Tulcea, le-ar fi spus autorităților că se deplasează în mai multe orașe din țară pentru a cere bani și că poate strânge între 700 și 1.000 de lei într-o singură zi.

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