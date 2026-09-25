Femeie salvată în toiul nopții din Munții Ceahlău. Rămăsese singură, în întuneric, la temperaturi aproape de îngheț - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 08:21

O femeie a fost recuperată în noaptea de joi spre vineri din Munții Ceahlău, după ce a rămas singură pe traseu, în apropierea Cascadei Duruitoarea. Întunericul a prins-o pe munte, temperatura a coborât până aproape de limita înghețului, iar bateria telefonului se descărca rapid.

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