Femeie salvată în toiul nopții din Munții Ceahlău. Rămăsese singură, în întuneric, la temperaturi aproape de îngheț - VIDEO

O femeie a fost recuperată în noaptea de joi spre vineri din Munții Ceahlău, după ce a rămas singură pe traseu, în apropierea Cascadei Duruitoarea. Întunericul a prins-o pe munte, temperatura a coborât până aproape de limita înghețului, iar bateria telefonului se descărca rapid.
Femeia s-a despărțit de grup pentru a privi apusul
Femeia plecase într-o drumeție spre vârful Toaca, alături de un grup, însă la întoarcere s-a despărțit de ceilalți pentru a privi apusul. În timp ce cobora din zona platoului vestic al Masivului Ceahlău spre Cascada Duruitoarea, s-a întunecat foarte repede, iar turista a rămas singură pe munte, fără să mai poată continua traseul în siguranță.
Situația devenea tot mai dificilă, în condițiile în care nici bateria telefonului nu mai avea multă energie. Femeia a reușit totuși să ceară ajutor, iar salvamontiștii din Neamț au pornit de urgență spre zona în care se afla.
„O acțiune cu factor mare de risc derulată într-o zonă dificilă, la care se adaugă noaptea, temperatura scăzută, la limita înghețului, cu o victimă singură, panicată, aflată fără lumină, hrană și apă în vecinătatea pereților verticali. Și mai ales fără un echipament care să-i asigure protecția termică”, au transmis salvamontiștii, într-o postare pe Facebook.
Temperatura scădea, iar femeia nu avea echipament adecvat
Salvatorii montani au explicat că, odată cu lăsarea întunericului, frigul a devenit o problemă tot mai serioasă. Femeia nu avea echipament care să îi asigure protecția termică, iar încălțămintea sport îi făcea deplasarea și mai dificilă pe stâncile ude.
„În scurt timp avea să realizeze că noaptea a coborât aproape instantaneu după apus, că odată cu ea frigul a început să muște din mușchii obosiți și neprotejați de un echipament adecvat, că ghetele sport alunecau pe stâncile ude și cel mai grav că bateria telefonului ei scădea dramatic”, au mai precizat autoritățile.
Misiunea s-a încheiat cu succes, iar femeia a fost recuperată și a ajuns teafără la baza muntelui.
Avertisment pentru cei care pleacă în drumeții
După intervenție, autoritățile le-au reamintit turiștilor că echipamentul trebuie ales în funcție de traseu, temperatură și condițiile meteo. Pe munte, vremea și temperaturile se pot schimba rapid, iar lipsa hainelor potrivite poate transforma o întârziere pe traseu într-o situație periculoasă.
Salvamontiștii atrag atenția și asupra orei de plecare. Drumețiile ar trebui începute cât mai devreme, astfel încât turiștii să aibă suficient timp pentru întoarcere și să nu fie surprinși de întuneric pe traseu.