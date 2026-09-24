Focar de pestă porcină africană la o fermă din județul Buzău. Peste 5.700 de porci vor fi sacrificați

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 15:37

Un focar de pestă porcină africană (PPA) a fost confirmat într-o exploatație comercială din localitatea Stâlpu, județul Buzău. Autoritățile au demarat o anchetă epidemiologică, iar cei 5.720 de porci aflați în fermă urmează să fie sacrificați, pentru a limita riscul de răspândire a bolii.

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