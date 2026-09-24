Focar de pestă porcină africană la o fermă din județul Buzău. Peste 5.700 de porci vor fi sacrificați

Un focar de pestă porcină africană (PPA) a fost confirmat într-o exploatație comercială din localitatea Stâlpu, județul Buzău. Autoritățile au demarat o anchetă epidemiologică, iar cei 5.720 de porci aflați în fermă urmează să fie sacrificați, pentru a limita riscul de răspândire a bolii.
Focar de pestă porcină africană la o fermă din localitatea Stâlpu
Prefectura Buzău a confirmat joi prezența focarului de pestă porcină africană într-o exploatație comercială din localitatea Stâlpu. Potrivit reprezentanților instituției, ca urmare a apariției bolii, ferma va fi închisă, iar animalele vor fi sacrificate conform măsurilor sanitar-veterinare stabilite de autorități.
În jurul focarului va fi instituită o zonă de protecție cu o rază de 3 kilometri și va fi stabilită o zonă de supraveghere de până la 10 kilometri, care va include și zona de protecție.
Autoritățile sunt în alertă, deoarece în această zonă se află alte două exploatații comerciale de porci. Pentru limitarea răspândirii virusului, mişcarea animalelor va fi restricționată, perioada exactă urmând să fie stabilită prin planul transmis de Centrul Local de Combatere a Bolilor Buzău.
Măsurile pe care locuitorii din Stâlpu trebuie să le respecte
Pentru gospodăriile din localitate, autoritățile au stabilit mai multe măsuri. Locuitorii trebuie să țină porcii închiși în curți și să nu le permită accesul la pășunat sau la bălți.
De asemenea, orice suspiciune de îmbolnăvire trebuie anunțată imediat medicului veterinar împuternicit.
Până la clarificarea situației epidemiologice din exploatația afectată, în Stâlpu nu pot fi organizate piețe, târguri sau expoziții de păsări și animale.
Nerespectarea măsurilor impuse de autorități poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.600 de lei.
Când poate fi redeschisă ferma
Reluarea activității în exploatația afectată este posibilă doar după închiderea oficială a focarului. Acest lucru poate avea loc la cel puțin 30 de zile de la declararea focarului, după realizarea dezinfecției finale și verificarea eficienței acesteia prin probe de sanitație.
Ulterior, după încă 15 zile, este recomandată introducerea unor animale-santinelă, care vor fi monitorizate timp de o lună pentru a verifica dacă virusul a fost eliminat.
5.720 de porci vor fi sacrificați
În exploatația comercială din Stâlpu se află 5.720 de porci, care urmează să fie sacrificați ca parte a măsurilor pentru controlul focarului de pestă porcină africană.
Specialiștii Prefecturii Buzău precizează că pesta porcină africană nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, însă boala poate produce pierderi economice importante pentru crescătorii de porci.